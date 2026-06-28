wechselnd bewölkt26°
DE | FR
burger
International
Palästina

Board of Peace: Trumps Friedensrat plant wohl Immunität für sich selbst

FILE - President Donald Trump, center, applauds as Ilham Aliyev, President of Azerbaijan, left, and Bulgaria&#039;s Prime Minister Rossen Jeliazkov, right, hold up their signed Board of Peace charter ...
Das sogenannte Board of Peace soll sich nach einem Bericht des britischen «Guardian» weitreichende rechtliche Immunität einräumen wollen.Bild: keystone

Schutz vor Strafverfolgung: Trumps «Friedensrat» plant wohl Immunität für sich selbst

Trumps «Friedensrat» für den Gazastreifen steht in der Kritik. Ein Entwurf belastet die Runde mit neuen Vorwürfen.
28.06.2026, 08:2828.06.2026, 08:28
Tobias Schibilla / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein bislang unveröffentlichter Entwurf zu Donald Trumps Gaza-Plan sorgt für neue Kritik: Das sogenannte Board of Peace soll sich nach einem Bericht des britischen «Guardian» weitreichende rechtliche Immunität einräumen wollen – obwohl das Gremium bislang keine exekutive Kontrolle im Gazastreifen ausübt.

Der Fall ist politisch heikel, weil das Board of Peace im Zentrum von Trumps Plan für die Zeit nach dem Gaza-Krieg steht. Der UN-Sicherheitsrat hatte im November 2025 eine US-gestützte Resolution angenommen, die die Einrichtung des Gremiums begrüsst und eine internationale Stabilisierungstruppe für Gaza autorisiert. Ob und wie Trumps Ideen für einen nachhaltigen Frieden in der Region umgesetzt werden, ist allerdings noch völlig unklar.

Kritik auch an Immobilien-Klausel

Nach Angaben des «Guardian» liegt der Zeitung ein vierseitiger Entwurf vor, der als «sensibel, aber nicht geheim» gekennzeichnet ist. Darin sollen Mitglieder des Board of Peace, Mitarbeiter eines angeschlossenen Büros des Hohen Repräsentanten, internationale Kräfte, palästinensische Verwaltungsmitarbeiter und externe Auftragnehmer vor Festnahmen, Haft und Gerichtsverfahren im Gazastreifen geschützt werden.

Unklar ist laut des Berichts, ob der Entwurf auch auf Verfahren vor internationalen Gerichten zielt. Besonders brisant: Der Entwurf sieht demnach vor, dass Trump als Vorsitzender des Gremiums Immunität aufheben könnte – allerdings nur mit Unterstützung einer Mehrheit im «Friedensrat».

Auch eine weitere Klausel sorgt für Kritik. Demnach sollen dem Board öffentliche Gebäude und Einrichtungen in Gaza kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Juristen sehen darin die Gefahr, dass palästinensisches Eigentum ohne klare Rechtsgrundlage genutzt oder beschlagnahmt werden könnte.

Juristin: Gremium will sich «aus der Verantwortung» ziehen

Emily Schaeffer Omer-Man, die auf internationales humanitäres Recht spezialisiert ist, sprach gegenüber dem «Guardian» von einem Versuch, das Gremium und seine Mitarbeiter möglicher rechtlicher Verantwortung zu entziehen. Die Völkerrechtlerin Noura Erakat sagte, der Entwurf schaffe «ein eigenes Rechtssystem» ohne externe Kontrolle.

Dem Leitungsgremium gehören unter anderem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der Sondergesandte Steve Witkoff, Stabschefin Susie Wiles und Sicherheitsberater Marco Rubio an.

Das Board of Peace wies die Darstellung zurück. Es gebe keinen gültigen Beschluss und kein Immunitätsmodell in der beschriebenen Form, erklärte ein Vertreter dem «Guardian». Die Behauptung, Trump werde eine Rolle beim Einrichten oder Aufheben von Immunität in Gaza spielen, sei «kategorisch falsch». Zugleich blieb offen, wie genau Kontrolle und Rechenschaftspflichten für Beteiligte geregelt werden sollen.

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Doppeltes Erdbeben in Venezuela
1 / 30
Doppeltes Erdbeben in Venezuela

In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
quelle: keystone / boris vergara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Venezolanische Retter berühren mit positiver Einstellung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
ELMatador
28.06.2026 08:38registriert Februar 2020
Wir haben soeben das «Board of MTB Freedom» gegründet. Gemäss unserer Charta geniessen wir absolute Immunität bei der Benutzung sämtlicher Wege und Trails und dürfen alle Hotels im gesamten Alpenraum kostenlos nutzen. Wer das nicht anerkennt, verstösst gegen unsere Charta und wird mit Zöllen belegt.

Sorry, aber genau so wirkt das auf mich: reine Kindergartenfantasie. Wobei – im Kindergarten waren unsere Vorstellungen von der Realität und unsere Weltanschauung doch deutlich realistischer.
350
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kerbonaut
28.06.2026 09:07registriert September 2025
Trump wäre halt sooo gern König. Sich Geschenke bringen lassen für eine gnädige Entscheidungen, die er völlig willkürlich und ohne Rechenschaft fällt... Das ist das, wovon Trump träumt, und ein Albtraum für alle anderen. Es ist grotesk.
230
Melden
Zum Kommentar
6
Argentiniens Kabinettschef tritt nach Skandal zurück
In Argentinien ist der Kabinettschef des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei nach monatelangen Vorwürfen wegen unrechtmässiger Bereicherung zurückgetreten.
Zur Story