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Vatikan exkommuniziert sechs Beteiligte der Bischofsweihen im Wallis

Newly consecrated Bishops, from left, Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry and Marc Hanappier, wearing their miters and holding their pastoral staffs, pray at the end of their ...
Im Wallis wurden am Mittwoch trotz Verbot durch den Vatikan Bischöfe geweiht.Bild: keystone

Nach Bischofsweihen im Wallis: Vatikan schliesst sechs Beteiligte aus

02.07.2026, 10:1802.07.2026, 10:35

Nach den unerlaubten Bischofsweihen der erzkonservativen Piusbruderschaft hat der Vatikan die Exkommunikation der sechs Beteiligten offiziell bestätigt.

Die zuständige Behörde für Glaubenslehre gab im Vatikan den Ausschluss der vier neu geweihten Bischöfe der traditionalistischen Glaubensgemeinschaft sowie zwei weiterer Bischöfe aus der Kirche bekannt. Damit verlieren die Geistlichen all ihre kirchlichen Ämter und Würden.

epa13077596 Worshippers protect themselves with umbrellas from the heavy rain during the episcopal consecration of Catholic priests as part of a pontifical mass organized by the Society of Saint Pius ...
Dem Event wohnten hunderte Personen bei.Bild: keystone

Mit der Weihe gegen den ausdrücklichen Willen von Papst Leo XIV. hätten sie einen «Akt schismatischer Natur» vollzogen, hiess in dem veröffentlichten Vatikan-Dekret. Damit wird eine Handlung bezeichnet, die die Spaltung der katholischen Kirche bezweckt. Die mächtige Behörde für Glaubenslehre warnte Geistliche und Laien der Gemeinschaft davor, sich dem Schisma anzuschliessen.

Schweizer, US-Amerikaner und zwei Franzosen betroffen

Konkret betroffen von der Verbannung aus der Kirche sind der spanische Bischof Alfonso de Galarreta, der die Weihe ausführte, sowie die vier neuen Bischöfe Pascal Schreiber aus der Schweiz, Michael Goldade aus den USA sowie Michel Poinsinet de Sivry und Marc Hanappier (beide aus Frankreich). Auch Bischof Bernard Fellay (Schweiz) ist wegen seiner Beteiligung betroffen.

KEYPIX - The priests receive episcopal consecration during a mass organized by the Society of Saint Pius X (SSPX), in Econe neat Sion, Switzerland Wednesday, July 1, 2026. The Society of Saint Pius X ...
Die Piusbruderschaft wird als erzkonservativ eingeschätzt.Bild: keystone

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. – so der offizielle Name der Glaubensgemeinschaft – hatte am Mittwoch in Écône trotz ausdrücklicher Warnung des Vatikans neue Bischöfe geweiht. Der Vatikan hatte bereits Wochen zuvor klargemacht, dass ein solcher Schritt ohne Zustimmung des Papstes den automatischen Kirchenausschluss nach sich zieht.

Eskalation in jahrelangem Streit

Mit der jüngsten Entwicklung ist ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt eskaliert. Die Gemeinschaft wurde 1970 vom französischen Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet und lehnt zentrale Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) ab. Dieses Konzil veränderte etwa die Beziehungen zu anderen Christen, Juden und weiteren Religionen sowie zur Laienwelt grundlegend und erlaubte die Messe in Landessprachen statt auf Latein.

Bereits 1988 hatte Lefebvre gegen den Willen von Papst Johannes Paul II. vier Bischöfe geweiht. Er und die neu geweihten Bischöfe wurden daraufhin exkommuniziert. Papst Benedikt XVI. hob die schwere Kirchenstrafe 2009 aber als Zeichen der Versöhnung wieder auf. Die Entscheidung des deutschen Papstes löste weltweit Kritik aus, weil unter den damals geweihten vier Bischöfen auch der britische Holocaust-Leugner Richard Williamson war. (leo/sda/dpa)

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