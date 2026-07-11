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Anthony Hopkins bringt mit 88 Jahren erste Single «Bracken Road» heraus

LOS ANGELES - MAR 27: Sir Anthony Hopkins at the 94th Academy Awards at Dolby Theater on March 27, 2022 in Los Angeles, CA
Sir Anthony Hopkins: Der Schauspieler hat bisher zwei Oscars gewonnen.Bild: www.imago-images.de
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Mit 88 Jahren: Anthony Hopkins bringt erste Single heraus

Er ist nicht nur einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, sondern auch ein begnadeter Komponist. Nun veröffentlichte Anthony Hopkins seine erste Single.
11.07.2026, 11:0311.07.2026, 11:03
Natascha Wittmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Als Hannibal Lecter schrieb Anthony Hopkins im Kultfilm «Das Schweigen der Lämmer» Filmgeschichte. Für seine Performance holte sich der gebürtige Waliser 1992 sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller. Genau 29 Jahre später durfte er einen weiteren Goldjungen mit nach Hause nehmen – für seine Rolle als Demenzkranker in «The Father». Doch Anthony Hopkins zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Leinwandstars.

Der 88-Jährige hat sich auch seit Jahren der Musik verschrieben. Der zweifache Oscar-Preisträger ist bereits seit seiner Jugend als Komponist tätig und lernte im Alter von nur 4 Jahren das Klavierspielen. Am Freitag brachte Anthony Hopkins seine allererste Single heraus. Der Titel des orchestralen Stücks: «Bracken Road».

Anthony Hopkins Characters: Dr. Hannibal Lecter Film: Red Dragon 2002 Director: Brett Ratner 30 September 2002 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MaryxEvansxAFxArchivexUniversal 12619701 edito ...
Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in «Das Schweigen der Lämmer».Bild: www.imago-images.de

Der Song gilt als Hommage an seine Kindheitserinnerungen im walisischen Margam in den Vierzigerjahren. Das dazugehörige Debütalbum des Schauspielers, «Life Is a Dream», erscheint am 21. August. Es soll Musikstücke beinhalten, die der 88-Jährige in seinen Zwanzigern komponiert hat.

«Einige dieser Stücke leben seit Jahrzehnten in mir und ich kehre immer noch zu ihnen zurück. Mein ganzes Leben ist ein Traum», so Anthony Hopkins zum britischen «Guardian». Er machte weiter deutlich: «Die Musik war meine erste Liebe, mein erster Wunsch. Ich habe mein ganzes Leben lang Musik komponiert.»

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