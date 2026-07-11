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Trumps warnt Iran vor Attentat auf ihn selbst: «1000 Raketen bereit»

President Donald Trump speaks with reporters in flight on Air Force One after landing at U.S. Air Force Base at RAF Mildenhall, in Suffolk Eastern England, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Alex Bran ...
US-Präsident Trump warnt den Iran eindringlich vor einem Attentat auf ihn. Bild: Keystone

Trump warnt Iran vor Attentat: «1000 Raketen stehen bereit – und Tausende werden folgen»

11.07.2026, 10:3011.07.2026, 10:33

Donald Trumps Rhetorik gegenüber dem Iran wird schärfer. In der Nacht auf Samstag schreibt der US-Präsident auf Truth Social:

«1000 Raketen stehen bereit und sind auf die Islamische Republik Iran gerichtet.»

Weiter schreibt er: «Und Tausende weitere werden unverzüglich folgen, sollte die iranische Regierung die Drohung wahr machen, den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika – in diesem Fall mich – zu ermorden oder versuchen, ihn zu ermorden.»

Die Warnung von Trump kommt wenige Stunden, nachdem Berichten zufolge Israel die US-Regierung vor iranischen Plänen zur Ermordung des Präsidenten gewarnt hat.

Gemäss Trump sind die Befehle erteilt und das US-Militär ist bereit, im Falle eines Attentats innerhalb eines Jahres «alle Gebiete des Iran vollständig zu verwüsten und zu zerstören».

USA stellen Ultimatum

Währenddessen wurde in der Nacht auf Samstag bekannt, dass die USA auf eine schnelle Lösung in der Hormus-Frage pochen. Die iranische Führung solle öffentlich versichern, dass die Meerenge offen sei und der Iran von Angriffen auf Handelsschiffe absehe, schrieben unter anderem das Portal «Axios» und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf US-Regierungsbeamte.

USA fordern energisch Hormus-Öffnung – Zweifel am Atomdeal werden immer grösser

Die Forderung sei dem Iran direkt und über die Vermittler überbracht worden, hiess es. Die USA hatten in den vergangenen Tagen Ziele im Iran angegriffen und das mit Angriffen auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Meerenge begründet. Trump hatte am Freitag das Ende der Waffenruhe im Krieg mit dem Iran bekräftigt. Zugleich liess er aber die Tür für Gespräche offen. Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten, und die USA hätten zugestimmt, schrieb Trump auf seiner Plattform. Das Wort Gespräche setzte er in Anführungszeichen.

Irans Aussenamtssprecher Ismail Baghai wies laut des regierungstreuen Senders Press TV Behauptungen zurück, Teheran habe um Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten nachgesucht. (ome/sda)

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Hierbabuena
11.07.2026 10:45registriert Dezember 2014
Aha, Israel warnt die USA vor Mordplänen des Iran. Soso, es gäbe ja einige Gründe, warum Israel das macht... Sicher kein Grund ist, dass Israels Regierung immer die Wahrheit sagt.😉
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