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Ex-Prinz Andrew macht Ferien auf Kosten von Emirati-Milliardär

FILE - Britain&#039;s Andrew Mountbatten-Windsor, formerly known as Prince Andrew, looks round as he leaves after attending the Easter Matins Service at St. George&#039;s Chapel, Windsor Castle, Engla ...
Wurde seiner monarchischen Titel entledigt – Andrew Mountbatten-Windsor. Bild: keystone
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Emirati-Milliardär lädt Ex-Prinz Andrew zum Luxus-Urlaub in die Bretagne ein

Eigentlich lebt Andrew Mountbatten-Windsor zurückgezogen auf dem Sandringham-Anwesen. Doch nun reiste er heimlich ins Ausland.
23.06.2026, 13:5423.06.2026, 13:54
Janna Halbroth / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seit seiner Zwangsabgabe der Royal Lodge im Februar lebt Andrew Mountbatten-Windsor auf dem abgelegenen Sandringham-Anwesen in Norfolk. Öffentliche Auftritte sind selten, gesellschaftliche Kontakte rar. Doch Ende Mai verliess er das Anwesen offenbar.

Wie die «Daily Mail» indessen berichtet, reiste Andrew Mountbatten-Windsor per Privatjet nach Frankreich. Eingeladen hatte ihn ein Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sein Gastgeber war Mohammad A. Baker, ein Milliardär aus dem Bereich Sportbekleidung mit weitreichenden Geschäftskontakten im Nahen Osten. Baker lud Andrew Mountbatten-Windsor auf sein Gestüt MAB Stables ein, das in der Nähe der nordwestfranzösischen Stadt Saint-Malo liegt und rund 130 Vollblutpferde beherbergt. Den Angaben der «Daily Mail» zufolge reiste Andrew Mountbatten-Windsor am 30. Mai vom Flughafen Norwich nach Dinard und kehrte am Abend des 1. Juni nach Norfolk zurück.

Während seines dreitägigen Aufenthalts ritt er mit seinem Gastgeber an einem weitläufigen Strand, spielte Boule in einem historischen Innenhof und wurde von einem Privatkoch versorgt. Ein Farmarbeiter, den die Zeitung befragte, schilderte den Besuch: «Der Royal kam für ein paar Tage. Er hatte einen Leibwächter dabei, nur einen.» Baker sei demzufolge ein paar Tage in Frankreich gewesen und habe den früheren Prinzen eingeladen, ein paar Tage zu bleiben. Es sei ein «entspanntes Wochenende» gewesen. Die Qualität des Essens und der Weine sei «aussergewöhnlich» ausgefallen, so der Mitarbeiter.

Blaues Auge kurz nach der Rückkehr aus Frankreich

Nur 72 Stunden nach seiner Rückkehr nach Norfolk wurde Andrew Mountbatten-Windsor am 4. Juni mit einem sichtbar blauen Auge fotografiert. Ob die Verletzung während seines Aufenthalts in Frankreich entstanden ist, bleibt unklar.

Mohammad A. Baker ist 38 Jahre alt und gilt als einer der einflussreichsten Sportartikelunternehmer im Nahen Osten und Südostasien. Sein Unternehmen Gulf Marketing Group vertreibt Marken wie Nike, Timberland und The North Face in über mehr als 500 Filialen in zwölf Ländern. Baker wurde vom Herrscher des Emirats Dubai, Scheich Mohammad bin Raschid Al Maktum, persönlich als Handelsbeauftragter der Vereinigten Arabischen Emirate ernannt. Andrew Mountbatten-Windsor traf Scheich Al Maktum in seiner früheren Rolle als britischer Handelsbeauftragter mehrfach, auch bei privaten Veranstaltungen wie Pferderennen.

Verwendete Quellen:

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