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George Clooney vs. Donald Trump – wie sich die beiden aktuell anfeinden

White House communications director Steven Cheung listens during a briefing with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Thursday, June 19, 2025, in Washington. (AP Photo/ ...
Steven Cheung ist der Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses. Bild: keystone

«George Clooney begeht mit seinem miserablen Schauspiel Kriegsverbrechen»

10.04.2026, 18:5910.04.2026, 18:59

George Clooney war Anfang dieser Woche im italienischen Cuneo, wo er an einer Veranstaltung vor italienischen Studierenden sprach. Dabei kam die Hollywood-Legende plötzlich auch auf den US-Präsidenten Donald Trump zu sprechen.

George Clooney will be a guest at â€œDialogues on Talentâ€ in Cuneo. during the News Incontro con George Clooney in &quot;Dialoghi sul Talento&quot; on April 08, 2026 at the PALAZZETTO DELLO SPORT in ...
George Clooney in Cuneo.Bild: X07185

Der 79-Jährige habe eine moralische und rechtliche Grenze überschritten, als er dem Iran während des Konflikts mit totaler Vernichtung drohte, so Clooney. Die Wortwahl komme einem Kriegsverbrechen gleich, fand der Schauspieler.

Weisses Haus schlägt zurück

Clooneys Bemerkungen blieben nicht lange unbeantwortet. Mittlerweile hat sich sogar Trumps oberster Kommunikator Steven Cheung zum Thema geäussert. Auf der Plattform X hat er Clooneys Aussage auf Pausenplatzniveau gekontert:

Steven Cheung reagiert auf George Clooneys Aussage, in der er Trump im April 2026 in Cuneo vorwarf, dessen Rhetorik kämen einem Kriegsverbrechen gleich. X / @StevenCheung47 Screenshot 10. April 2026 ...
Bild: Screenshot X
«Die einzige Person, die Kriegsverbrechen begeht, ist George Clooney mit seinen furchtbaren Filme und seinen miserablen schauspielerischen Fähigkeiten.»

Das liess George Clooney nicht auf sich sitzen. Gegenüber «Variety» schoss er abermals zurück – fundiert und mit einer Prise Selbstironie. Er sagte:

«Familien verlieren ihre Angehörigen. Kinder sind verbrannt. Die Weltwirtschaft steht auf Messers Schneide. Dies ist eine Zeit für intensive Debatten auf höchster Ebene. Nicht für kindische Beschimpfungen. Ich fange an. Ein Kriegsverbrechen liegt vor, ‹wenn die Absicht besteht, eine Nation physisch zu vernichten›, wie es in der Völkermordkonvention und im Römischen Statut definiert ist. Wie lautet die Verteidigung der Regierung? [Abgesehen davon, mich als gescheiterten Schauspieler zu bezeichnen, womit ich angesichts meiner Rolle in ‹Batman & Robin› gerne einverstanden bin?]

Anhaltende Fehde zwischen Trump und Clooney

Der US-Präsident und die Hollywoodlegende geraten nicht zum ersten Mal aneinander. George Clooney ist schon lange ein lautstarker Kritiker Trumps. Trump seinerseits bezeichnet den Oscar-prämierten Schauspieler immer wieder als «gescheiterten Filmstar». Ausserdem macht er sich über die Karriere und das politische Engagement des 64-Jährigen lustig. (lzo)

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Die beliebtesten Kommentare
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Haarspalter
10.04.2026 19:20registriert Oktober 2020
Ich danke George Clooney für seine öffentlichen Statements.

Wie die Reaktion des Weißen Hauses zeigt, sind solche Aussagen gewichtig und offensichtlich wirksam.

Es braucht mehr Clooneys, um die Amis wach zu rütteln.
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Lullaby@20past
10.04.2026 19:14registriert April 2019
Mag sein, dass George Clooney nicht der beste Schauspieler ist. Ich mag seine Filme trotzdem, weil er einfach sympathisch, attraktiv und humorvoll ist. Im Gegensatz zu Trump und seinen Anhängern.
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Reini Bauer
10.04.2026 19:08registriert März 2022
Idiocracie live in Washinton statt im Hollywood Film.
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