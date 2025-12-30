wechselnd bewölkt-2°
Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal sowie ihre beiden Kinder sind jetzt Franzosen.
30.12.2025, 03:2530.12.2025, 03:25

Sie haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem Dekret hervorgeht, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sowohl der in den USA geborene George Clooney als auch die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Clooney und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden.

Couple George and Amal Clooney smile as they attend the Social Good Summit in Pasay City, Philippines, Sunday, Nov. 16, 2025. (AP Photo/Aaron Favila) Philippines Clooney
George und Amal Clooney sind jetzt Bürger der «Grande Nation».Bild: keystone

Der 64-jährige Schauspieler und die 47-jährige Menschenrechtsanwältin leben mit ihren acht Jahre alten Zwillingen auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Die Clooneys hatten französischen Medien zufolge im Sommer 2021 das Anwesen zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence gekauft. «Der glücklichste Ort für uns ist dieser Bauernhof, auf dem die Kinder Spass haben, so wie ich es als Kind in Kentucky hatte. Ich liebe unser Leben dort wirklich sehr», hatte der Oscar-prämierte Clooney dem Sender RTL gesagt. (sda/dpa)

