recht sonnig
Schauspieler George Clooney's Schwester Ada ist verstorben

George Clooney trauert um Schwester – «War meine Heldin»

22.12.2025, 15:2722.12.2025, 15:27

Hollywoodstar George Clooney trauert um seine an Krebs verstorbene grosse Schwester.

«Meine Schwester Ada war meine Heldin», sagte der 64-Jährige dem US-Magazin «People». «Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen.»

George Clooney arrives at the premiere of &quot;Jay Kelly&quot; on Tuesday, Nov. 11, 2025, at The Egyptian Theater Hollywood in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) George Clooney
George Clooney hat bereits zwei Oscars für seine Schauspielkarriere erhalten.Bild: keystone

Laut «People» war Clooney Schwester Adelia «Ada» Zeidler am vergangenen Freitag im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. In der Todesanzeige eines Beerdigungsinstituts in Clooneys Heimat-Staat Kentucky heisst es, Zeidler sei eine «talentierte Künstlerin» gewesen, die «ihre Fähigkeiten mehrere Jahre lang als Kunstlehrerin» weitergegeben habe. Demnach hatte sie zwei Kinder.

George Clooney und seine Frau Amal sind seit 2014 verheiratet und haben gemeinsam Zwillinge. Ada war Clooneys einzige Schwester, einen Bruder hat er nicht. Der Schauspieler spielte in der «Ocean's Eleven»-Reihe die Hauptrolle und bekam zwei Oscars – für die Filme «Syriana» und «Argo». (sda/dpa)

