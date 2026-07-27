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Attentat in Berlin: Todesopfer war Mutter aus Polen

Attentat in Berlin: Todesopfer war Mutter aus Polen

27.07.2026, 12:3827.07.2026, 12:38
epa13135316 A person leaves flowers at a mourning site in front of the Brandenburg Gate, near the scene where a vehicle plowed into a crowd on the sideline of the Christopher Street Day (CSD) parade i ...
Eine Frau legt am Gedenkplatz Blumen für das Todesopfer und die Verletzten nieder.Bild: keystone

Bei dem Todesopfer des Attentats am Berliner CSD vom Samstagabend handelt es sich laut Informationen der «Bild»-Zeitung um eine Mutter aus Polen. Sie stützt sich dabei aus einer Meldung aus «diplomatischen Kreisen».

Die 65-Jährige sei zusammen mit ihrer Tochter aus Warschau angereist, um den Christopher Street Day in Berlin zu feiern. Die Tochter soll die Tat im Berliner Tiergarten verletzt überlebt haben, schreibt die «Bild» weiter. Offiziell gelte die Frau jedoch noch nicht als endgültig identifiziert, weil die Angehörigen die Leiche noch nicht gesehen haben.

Bis zur offiziellen Identifizierung werde die Tote in der Gerichtsmedizin bleiben. Danach werde sie freigegeben und der Familie zur Bestattung übergeben.

Nebst dem Todesopfer wurden bei der Amokfahrt am Samstagabend 29 Personen verletzt, einige davon schwer. Am Montag waren alle Verletzten ausser Lebensgefahr. Der Attentäter wurde nach einer intensiven Fahndung am Sonntag von der Polizei in einer Berliner Gartenlaube gestellt und erschossen. (cpf)

Mehr zum CSD-Attentat:

Der Tatverdächtige ist tot – jetzt mehren sich die Forderungen nach Konsequenzen
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