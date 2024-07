Heute wird geheiratet – die Hochzeit der maximalen Superlative findet in Indien statt

Indische Milliardärs-Familie feiert mit Rihanna, Mark Zuckerberg und Co. – Die Bilder

Begonnen hatten die Vor-Hochzeits-Feierlichkeiten bereits im März in der Stadt Jamnagar, wo sich die weltgrösste Ölraffinerie - im Besitz der Familie des Bräutigams - befindet. Damals befanden sich unter den mehr als tausend Gästen auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg, die Tochte der Ex-Präsidententochter Donald Trump, Ivanka Trump, Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan und der King von Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Für Unterhaltung sorgte Popstar Rihanna.

Bislang landeten in der Stadt unter anderem Kim und Khloe Kardashian, die früheren britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair sowie Bollywood-Star Priyanka Chopra und ihr Mann sowie Nick Jonas, wie örtliche Medien berichteten. Um die Ankunft der vielen Prominenten zu erleichtern, legt die Polizei währenddessen sogar den Verkehr in wichtigen Stadtteilen lahm. Das indische Finanzzentrum und Herz der Bollywood-Filme ist auch ohne Mega-Hochzeit schon berüchtigt für schlimme Staus.

Vor mehr als 130 Tagen haben die Feierlichkeiten begonnen – nun erreichen sie ihren Höhepunkt: Der Sohn des reichsten Inders, Anant Ambani (29), und seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29) geben sich heute das Jawort. Und zu der mehrtägigen extravaganten Feier werden viele Vertreter der Weltelite in der Megametrople Mumbai erwartet.

Am Freitag geht die Hochzeit der absoluten, maximalen Superlative über die Bühne. Der Sohn des reichsten Inders heiratet seine langjährige Freundin – die Tochter eines indischen Business-Tycoons.

