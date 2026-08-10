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Rod Stewart sagt Auftritt ab – «medizinischer Eingriff»

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Rod Stewart sagt Auftritt ab – «medizinischer Eingriff»

10.08.2026, 22:3210.08.2026, 22:32

Der britische Popstar Rod Stewart (81) hat ein Konzert in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Wegen eines «unvorhergesehenen aber kleinen medizinischen Eingriffs» würde der Auftritt nicht stattfinden, teilte die Veranstaltungsstätte Riverbend Music Center am Tag des geplanten Konzerts mit. Es soll später nachgeholt werden. «Es wird erwartet, dass sich Rod schnell erholt, und er freut sich darauf, nach Cincinnati zurückzukehren», hiess es weiter.

epa13069606 British singer Rod Stewart (C) performs on the third day of Rock in Rio Lisbon 2026 in Lisbon, Portugal, 27 June 2026. EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS
Rod Stewart tritt am 27. Juni 2026 in Lissabon, Portugal, auf.Bild: keystone

Weitere Angaben zu dem Eingriff machte der «Forever Young»-Sänger in seinen sozialen Medien nicht. In dieser Woche standen im Rahmen seiner laufenden «One Last Time»-Tournee weitere Konzerte in den USA an. Laut der Tourdaten sind bis Mitte September Auftritte in den USA und in Mexiko geplant.

Sauerstoff auf der Bühne

Stewart («Da Ya Think I’m Sexy?», «Sailing», «Maggie May») hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste der Rocker bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtete damals das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls. Auf der Aufnahme wirkte der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegte sich kaum und stützte sich während des Singens ab. Mitarbeiter eilten laut TMZ mit einer Sauerstoffflasche herbei. Nach einer kurzen Unterbrechung ging das Konzert weiter. (hkl/sda/dpa)

Rod Stewart muss auf der Bühne zum Sauerstoffgerät greifen
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