Jared Leto: Mehrere Frauen erheben Vorwürfe gegen ihn. Bild: keystone

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Nach BBC-Doku: Jared Leto äussert sich zu Vorwürfen sexueller Gewalt

Zehn Frauen erheben in einer Dokumentation des Senders BBC schwere Anschuldigungen gegen Hollywoodstar Jared Leto. Er weist diese zurück.

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«Jared Leto: Hollywood's Dark Secret» heisst eine Dokumentation, die der Sender BBC am Mittwoch veröffentlichte. Darin berichten mehrere Frauen von ihren Erfahrungen mit dem Schauspieler und Sänger und erheben schwere Vorwürfe gegen ihn. Es geht um sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und Belästigung.

Neun der mutmasslichen Opfer sprechen erstmals öffentlich. Vier von ihnen waren minderjährig, als sich die Vorfälle ereignet haben sollen. Ihnen zufolge fanden die Begegnungen mit Jared Leto zwischen 2002 und 2016 statt. Damals war er in seinen 30ern und 40ern, die Frauen Teenager.

Nach Erscheinen der Dokumentation hat Jared Leto die Vorwürfe nun öffentlich zurückgewiesen. «Ich habe nie in meinem Leben sexualisierte Gewalt gegen irgendjemanden ausgeübt», erklärte der 54-Jährige am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme. «Diese Anschuldigungen sind absolut und kategorisch falsch.»

Nicht die ersten Vorwürfe gegen Jared Leto

Zwei der Frauen werfen dem Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars sexuelle Gewalt vor, sie waren nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. Eine weitere Frau sagt in der Dokumentation aus, Jared Leto habe ihr sexualisierte Gewalt angedroht, als sie 19 Jahre alt war.

Eine vierte Frau wirft dem Schauspieler vor, ihr mit damals 16 Jahren mehrfach am Telefon Sex angeboten zu haben. Vier weitere Frauen geben ebenfalls an, der Sänger habe sie am Telefon sexuell belästigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegen den Hollywoodstar laut werden. Schon 2025 hatten mehrere Frauen Anschuldigungen erhoben, auch damals bestritt Jared Leto die Anschuldigungen.

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Die Opferhilfe ist auch über die nationale Nummer 142 erreichbar. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

(mit material der afp)