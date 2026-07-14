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Mette-Marit nach Lungentransplantation wieder zu Hause

Mette-Marit nach Lungentransplantation wieder zu Hause

14.07.2026, 12:1214.07.2026, 12:12

Gute Nachrichten für das norwegische Königshaus – Kronprinzessin Mette-Marit konnte nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen. Der Gesundheitszustand der 52-Jährigen sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus am Dienstag mit – rund vier Wochen nach der Operation.

Norway&#039;s Crown Princess Mette-Marit speaks during the Fosse Lecture at the Royal Palace, in Oslo, Norway, Thursday, April 23, 2026. (Javad Parsa/NTB Scanpix via AP, Pool) Mette-Marit
Mette-Marit bei einem Auftritt im April.Bild: keystone

Ihr Mann, Kronprinz Haakon, zeigte sich erleichtert. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde, aber es sei ein sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein, erklärte er. (dab/sda/dpa)

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