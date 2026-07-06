Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich erstmals nach Lungentransplantation

Nach ihrer Lungentransplantation meldet sich Kronprinzessin Mette-Marit zurück. Gemeinsam mit Haakon verfolgt sie den WM-Erfolg Norwegens.

Dinah Rachko / t-online

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Lange stand vor allem Mette-Marits Gesundheit im Mittelpunkt. Die norwegische Kronprinzessin musste sich wegen einer schweren Lungenerkrankung einer Transplantation unterziehen. In einem aktuellen Instagram-Post hat sich die norwegische Kronprinzessin erstmals seit ihrer OP wieder gemeinsam mit ihrer Familie und im WM-Fieber gezeigt.

Das erste Foto von Mette-Marit nach ihrer Operation. Bild: instagram/detnorskekongehus

Während Norwegen bei der Fussball-WM am Sonntag einen 2:1-Sieg gegen Brasilien feierte, verfolgte auch die Königsfamilie die Partie. Das norwegische Königshaus veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos, die zeigen, wie die Royals den historischen Erfolg erlebten.

Auf einem Bild sitzen Kronprinz Haakon und Mette-Marit gemeinsam auf dem Sofa. Beide tragen rot-weiss-blaue Fan-Schals, in ihrem Wohnzimmer stehen norwegische Flaggen. Auch die nächste Generation war beim Spiel dabei. Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus reisten in die USA und verfolgten die Begegnung live im Stadion. Dort entstanden auch Fotos mit den brasilianischen Ex-Fussballstars Ronaldinho und Ronaldo. Sie sehen alle Bilder, wenn Sie rechts auf den folgenden Beitrag klicken.

Haakon rudert mit

Weitere Aufnahmen zeigen Kronprinz Haakon zudem gemeinsam mit anderen norwegischen Fans beim Public Viewing. Als Gruppe führten sie gemeinsam Ruderbewegungen durch, wie es für die Fans der norwegischen Nationalmannschaft typisch ist. Auch Haakons Eltern scheinen sich für den sportlichen Wettbewerb zu begeistern. König Harald V. und Königin Sonja sind ebenfalls in dem Post mit norwegischen Flaggen in der Hand zu sehen.

Auch Haakon rudert mit. Bild: instagram/detnorskekongehus

Zu den Bildern schrieb das Königshaus: «Gestern war eine historische Nacht! Die ganze Familie hat mit Aufregung zugesehen!» Die Royals richteten ihre Worte auch direkt an das Fussballteam: «Herzlichen Glückwunsch an die Nationalmannschaft, das Team und Norwegen mit der fantastischen Leistung!»