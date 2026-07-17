recht sonnig28°
DE | FR
burger
International
People

Taubenlady aus «Kevin – Allein in New York»: Brenda Fricker ist tot

Taubenlady aus «Kevin – Allein in New York»: Brenda Fricker ist tot

17.07.2026, 16:0117.07.2026, 16:01

Millionen deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Brenda Fricker als die gutherzige Frau mit den Tauben in «Kevin – Allein in New York». In Irland gehörte die Oscar-Gewinnerin zu den «angesehensten Schauspielerinnen ihrer Generation», wie die «Irish Times» schrieb. Jetzt ist Fricker im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte ihr Agent in einer Stellungnahme der britischen Nachrichtenagentur PA sowie dem Sender RTÉ mit.

Brenda Fricker Characters: Bird Lady Film: Home Alone 2: Lost In New York USA 1992 Director: Chris Columbus 15 November 1992 Kevin - Allein in New York Home Alone 2: Lost in New York, USA 1991, Regie: ...
Brenda Fricker spielte im Film «Kevin – Allein in New York» eine Frau, die Tauben um sich schart.Bild: www.imago-images.de

1990 war Fricker für ihren Auftritt in dem Drama «Mein linker Fuss» als erste irische Schauspielerin mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Der Sender RTÉ erinnerte am Freitag an ihre Dankesrede, in der sie die Auszeichnung «allen Menschen in Irland» widmete.

Bekannt wurde sie durch ihre Nebenrolle in dem zweiten Teil der Filmreihe. Der von Macaulay Culkin verkörperte Kevin begegnete der mutmasslich obdachlosen «Taubenlady» im Park – zunächst ein Schreckmoment, anschliessend werden die beiden aber Freunde.

Zuletzt hatte Fricker ihre Memoiren mit dem Titel «She Died Young» veröffentlicht. Anfang des Jahres hatte die Stadt Dublin angekündigt, ihr die Auszeichnung «Freedom of the City of Dublin» zu verleihen. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Mutter von «Kevin – Allein zu Haus» – Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Mindestens 20 Schulkinder sterben bei Busunglück in Uganda
Bei einem schweren Busunfall im Osten Ugandas sind mindestens 20 Schulkinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Bei dem Unglück am Donnerstagabend handelt es sich nach Polizeiangaben um einen der schwersten Verkehrsunfälle des ostafrikanischen Landes in den vergangenen Jahren. Die Untersuchungen der Unfallursache dauerten an, hiess es.
Zur Story