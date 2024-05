Bild: zillow

Einmal Kevin sein: Das «Home Alone»-Haus steht zum Verkauf

Mehr «Spass»

Wenn du als Kind «Home Alone» («Kevin – Allein zu Haus») geliebt hast, bekommst du nun die einmalige Chance, das Haus (jap, es ist ein echtes Haus) der Familie von Kevin McCallister selbst zu besitzen.

Willkommen!

Ja, das Haus ist riesig. Insgesamt 840 Quadratmeter Wohnfläche gibt's da, laut Immo-Inserat. Fünf Schlafzimmer, sechs Bäder, Wohnzimmer, Entree, Küche, Vorratskammer, ein «Familienzimmer» (was das auch sein soll), Büro, Waschküche, Kino-Raum, Fitnessraum, Outdoor- und Indoor-Hot-Tub, Garage mit Platz für drei Autos und eine Basketball-Trainingshalle im Keller. (Bestimmt haben wir jenste Features vergessen – hier könnt ihr's genauer nachschlagen.)

Bild: zillow

Ja, und der Preis, der ist auch riesig: 5'250'000 Dollar – 4,8 Millionen Franken.

Gelegen ist das 1921 gebaute Haus an der 671 Lincoln Ave in Winnetka, einem schicken Vorort nördlich von Chicago, und nur in kurzer Distanz zum Lake Michigan.

Aussen sieht das Haus immer noch genau wie in der Komödie von 1990 aus (weshalb das Anwesen zur Weihnachtszeit eine beliebte Touristenattraktion ist).

Das Interieur jedoch wurde völlig neu gestaltet. Sagen wir's mal so: Wenn du Weiss und Hellgrau magst, bist du hier an der richtigen Adresse.

Bild: zillow

Bild: zillow

Bild: zillow

Trotzdem erkennt man überall die Filmszenen wieder.

Auf's Bild klicken, um die Filmszene zu sehen!

(Und erkennt man eine «Home Alone»-Location mal nicht, dann liegt es daran, dass für einige Indoor-Szenen das Haus zu klein für die gesamte Kameracrew war und man deshalb in eine nahegelegene ehemalige Highschool auswich.)

Übrigens: Die jetzigen Besitzer kauften das Haus im Jahr 2012 für 1'585'000 Dollar. Obwohl das Haus immer eine Privatresidenz blieb, gab es einmal die Gelegenheit, dort zu übernachten: Im Dezember 2021 gab es die Möglichkeit, eine Übernachtung über Airbnb zu buchen. Es war selbstredend sofort ausgebucht. Damals war das Interieur immer noch gleich wie im Film.

Seit letzten Freitag ist das Anwesen auf dem Markt. HIER geht's zum Inserat, falls jemand von euch die nötigen Milliönchen nicht mehr ungenützt herumliegen lassen will.

1 / 28 Einmal Kevin sein: Das «Home Alone»-Haus steht zum Verkauf quelle: zillow / zillow

Ein Insta-User schlug aber bereits die beste aller Lösungen vor: Er taggte Macaulay Culkin und schrieb: «You should move back!»