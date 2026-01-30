Catherine O'Hara spielte die Mutter im Film «Kevin allein zu Haus». Bild: www.imago-images.de

Mutter von «Kevin – Allein zu Haus» – Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot

Sie war als Kevins Mutter in «Kevin – Allein zu Haus» und als Moira Rose in der Serie «Schitt's Creek» bekannt. Jetzt ist Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben.

Jennifer Doemkes, Robin Schmidt / t-online

Mehr «International»

Trauer um Catherine O'Hara. Die Schauspielerin starb am Freitag im Alter von 71 Jahren «nach kurzer Krankheit» in Los Angeles, wie ihr Manager dem US-Branchenmagazin «Variety» bestätigte. Die genaue Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Catherine O’Hara ist vor allem bekannt durch ihre Rollen als Macaulay Culkins Mutter in den «Kevin – Allein zu Haus»-Filmen und als exzentrische Moira Rose in allen 80 Folgen der preisgekrönten Serie «Schitt's Creek». Ausserdem wurde sie durch Kultfilme wie «Beetlejuice» und zahlreiche Comedy-Projekte berühmt.

Update folgt...