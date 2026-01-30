Mutter von «Kevin – Allein zu Haus» – Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot
Sie war als Kevins Mutter in «Kevin – Allein zu Haus» und als Moira Rose in der Serie «Schitt's Creek» bekannt. Jetzt ist Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben.
Trauer um Catherine O'Hara. Die Schauspielerin starb am Freitag im Alter von 71 Jahren «nach kurzer Krankheit» in Los Angeles, wie ihr Manager dem US-Branchenmagazin «Variety» bestätigte. Die genaue Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt.
Catherine O’Hara ist vor allem bekannt durch ihre Rollen als Macaulay Culkins Mutter in den «Kevin – Allein zu Haus»-Filmen und als exzentrische Moira Rose in allen 80 Folgen der preisgekrönten Serie «Schitt's Creek». Ausserdem wurde sie durch Kultfilme wie «Beetlejuice» und zahlreiche Comedy-Projekte berühmt.
Update folgt...