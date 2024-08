Er soll in Paris einen Sicherheitsbeamten angegriffen haben: US-Rapper Travis Scott. Bild: keystone

US-Rapper Travis Scott in Paris festgenommen – wegen Gewalttätigkeiten

Travis Scott, einer der grössten amerikanischen Rap-Stars, ist in Paris am frühen Freitagmorgen wegen Gewalttätigkeiten festgenommen worden. Dies teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Am frühen Morgen seien Polizisten zum Hotel Georges V gerufen worden, hiess es. Sie hätten Travis Scott wegen Gewalt gegen einen Sicherheitsbeamten festgenommen. Letzterer habe eingegriffen, um den Rapper von seinem Bodyguard zu trennen, so die Pariser Staatsanwaltschaft. Sie bestätigte damit eine Meldung des Newsportals valeursactuelles.com.

«Der 1. Bezirk der Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen befasst», teilte Staatsanwaltschaft weiter mit. Es wurde zunächst nicht bestätigt, ob der 33-jährige Sänger derzeit in Polizeigewahrsam gehalten wird.

Travis Scott veröffentlichte am Donnerstagabend auf Instagram ein Video, das ihn in Bercy zeigt, wo die Basketballwettbewerbe der Olympischen Spiele in Paris ausgetragen werden. Auf demselben Instagramkonto mit 57 Millionen Abonnenten verbreitete er anschliessend Bilder von seiner Anwesenheit bei einer Party in einem Nachtclub.

Der Rapper wurde mit seinem Debütalbum «Rodeo» im Jahr 2015 bekannt. Seitdem ist der in Houston geborene Mann zu einer festen Grösse im amerikanischen Rap geworden und hat vier weitere Alben veröffentlicht, darunter das erfolgreiche Album «Astroworld» (2018).

Travis Scott, der mit bürgerlichem Namen Jacques Bermon Webster II heisst, hat mit seiner Ex-Partnerin, der US-amerikanischen Influencerin Kylie Jenner, einen Sohn und eine Tochter.

Er hatte bereits einige rechtliche Auseinandersetzungen auf der anderen Seite des Atlantiks: Im Juni wurde er in den USA in Miami Beach (Florida) wegen Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen, während er alkoholisiert war. (sda/blg/afp)