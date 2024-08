Da waren sie noch glücklich vereint: Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus (von links) an den iHeartRadio Music Awards 2017. Bild: Getty Images North America

Mutter heiratet Ex der Tochter – Miley Cyrus' Familie schlägt sich die Köpfe ein

Bei der Familie Cyrus hängt der Haussegen schief. Ein Deep-Dive in das Drama.

Wir stecken alle gerne unsere Nase in Dinge, die uns nichts angehen. Vor allem, wenn es dabei um Tratsch von Promis geht. Besonders viel gibt es davon momentan bei der Cyrus-Familie. So scheint sich die Familie ordentlich verkracht zu haben. Ein Deep-Dive in das Cyrus-Drama:

Die Scheidung der Eltern

Begonnen hat alles mit der Scheidung von Billy Ray und Tish Cyrus. Die beiden gaben 2022 nach fast 30 Jahren ihre Trennung bekannt. Wie «TMZ» damals schrieb, reichte Billy Ray die Scheidung wegen «unüberbrückbarer Differenzen» und «unangemessenem ehelichem Verhalten» ein. So sei laut dem 62-Jährigen die ganze Ehe mit betrügerischen Absichten geschlossen worden. Es war zudem bereits das dritte Mal, dass die beiden die Scheidung einreichten, aber das erste Mal, dass sie diese tatsächlich durchzogen.

Tish, Miley und Billy Ray Cyrus (von links). Bild: AP dapd

Schon damals gab es Gerüchte, dass die beiden Töchter Miley und Noah zwischen die Fronten ihrer Eltern gerieten und eine Seite wählen mussten. Dabei schien Miley ihre Mutter zu wählen und Noah ihren Vater.

Mileys Problem mit ihrem Vater

Billy Ray gab nur vier Monate nach seiner Scheidung seine Verlobung mit der Sängerin Firerose bekannt. Diese war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt – nur zwei Jahre älter als Miley Cyrus. Kennengelernt haben sich die beiden ausgerechnet am Set von «Hannah Montana», wo Miley in den 2010er-Jahren die Hauptrolle spielte.

Laut Gerüchten fand Miley Cyrus die Scheidung, den Altersunterschied und den Fakt, dass das Paar sich kennenlernte, als Firerose erst Anfang 20 war, unangebracht.

Bis heute ist nicht bestätigt, ob Miley an der zweiten Hochzeit ihres Vaters teilgenommen hat und die beiden sollen seit Monaten nicht mehr miteinander sprechen. Den Graben zwischen sich und ihrem Vater verdeutlichte Miley in einem Interview mit «People» und stellte klar, dass sie «Team Trish» ist:

«Meine Mutter ist meine Heldin. Meinem Vater bin ich dankbar für seine Gene, er hat mir tolle Haare gegeben.» Miley Cyrus

Sie betonte jedoch auch, dass sie dankbar dafür sei, dass er ihr den Weg gezeigt habe, den sie heute geht. Weniger dankbar sei sie jedoch dafür, dass sie seinen Narzissmus von ihm geerbt hat.

Billy Ray bezeichnet Miley als «Schlampe»

Diesen Charakterzug unterstellt auch Firerose Billy Ray. So haben sich die beiden bereits nach sieben Monaten wieder getrennt und die Scheidung eingereicht. Firerose meinte laut «Vulture», dass sie in der Beziehung unter «extremem verbalen, emotionalem und psychologischem Missbrauch» gelitten und Billy Ray ein Drogenproblem habe.

Die Trennung löste einen weiteren Familienstreit aus. So wurden im Scheidungsstreit von Firerose und Billy Ray Aufnahmen geleaked, in denen er seine Ex-Frau als «Schlampe» und «Idiotin» beschimpft. Im Audio kommt er zudem auf seine Kinder zu sprechen und beschimpft diese dabei ebenfalls mit harschen Worten. Er nennt dabei zwar nicht Mileys Namen, im Kontext wird jedoch angenommen, dass er von seiner Tochter spricht. Ob das wirklich so ist, ist bisher nicht bestätigt. Das Audio wirft jedoch kein gutes Licht auf Billy Ray.

Noahs Problem mit ihrer Mutter

Wirklich juicy wird der Tratsch aber erst, wenn man die Beziehung von Noah Cyrus und ihrer Mutter genauer unter die Lupe nimmt.

Tish Cyrus hat ebenfalls kurz nach ihrer Trennung von Billy Ray eine neue Liebe gefunden. Sie ist seit August 2023 mit dem «Prison Break»-Darsteller Dominic Purcell verheiratet. Ganz zum Verdruss ihrer Tochter Noah. Die soll nämlich kurz bevor sich Dominic und Tish kennenlernten ein neunmonatiges Verhältnis zum Schauspieler gehabt haben. Er 54, sie 24. Laut «People» soll daraufhin Tish ihrer Tochter den Mann ausgespannt haben.

Vielleicht ist aber eher Dominic hier das Problem? Just a thought.

Ob die ganze Sache stimmt, haben weder Tish noch Noah bisher bestätigt. Sie entfolgten sich jedoch beide auf Instagram und Noah erschien nicht zu der Hochzeit ihrer Mutter. Stattdessen postete sie am Hochzeitstag ein Foto von sich im Billy-Ray-Shirt.

Noahs Post am Hochzeitstag ihrer Mutter. Bild: instagram/noahcyrus

Es gibt zudem Stimmen, die zu wissen glauben, dass Noah Cyrus nie mit Dominic Purcell liiert war und die ganze Sache nur aufgebauscht hat, um sich in die Opferrolle zu stellen. So habe Tish sie absichtlich nicht zur Hochzeit eingeladen, um Drama zu vermeiden.

«Meinst du den Mann, den du und deine Mutter beide vögeln?»

Es gibt jedoch auch weitere Hinweise darauf, dass es Spannungen zwischen Noah und Tish gibt. So postete die 24-Jährige ein Bild von sich und schrieb dazu die Lana-Del-Rey-Lyrics: «dear lord, when i get to heaven please let me bring my man», also zu Deutsch: «Lieber Gott, wenn ich in den Himmel komme, bitte lass mich meinen Mann mitnehmen.» Darunter kommentierte ein User: «Meinst du den Mann, den du und deine Mutter beide vögeln?» Darauf antwortete Noah:

Noah Cyrus' Antwort auf einen Hasskommentar. Insragram/noahcyrus

Der Kommentar wurde inzwischen gelöscht.

Die Situation zwischen Tish und Noah scheint sich zuletzt wieder etwas entspannt zu haben. Der Beweis: Sie folgen sich wieder beide auf Instagram. Was bekanntlich der grosse Nachweis für Versöhnung ist.

Mileys und Noahs Problem miteinander

In dem ganzen Trubel um ihre Eltern scheint auch die Beziehung zwischen den beiden Schwestern Noah und Miley gelitten zu haben. Und das, obwohl die beiden jahrelang bewiesen haben, wie gut sie sich verstehen.

Miley (links) und Noah Cyrus. Bild: Getty Images North America

Ende 2023 tauchte jedoch ein Interview von Miley Cyrus mit Joe Rogan auf, in dem sie ihre kleine Schwester als Emo bezeichnete und Rogan Noah riet, zum Arzt zu gehen. Den Clip kommentierte Noah mit den Worten: «Die Respektlosigkeit in diesem Video.»

Daraufhin provozierte Noah, indem sie ein freizügiges Bild von Miley Cyrus' Ex-Mann Liam Hemsworth likte. Eine Todsünde nach dem Girl-Code – sagen zumindest ihre Fans.

Ob die Schwestern momentan miteinander reden, ist, wie so vieles, nicht bekannt. Dass es in der Cyrus-Familie aber zu knallen scheint, ist wahrscheinlich nicht nur ein Gerücht.