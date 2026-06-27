In der Fankurve der Wikinger: Channing Tatum mit Perücke. Bild: FIFA

Warum Hollywood-Star Channing Tatum als Haaland-Double mit den Norwegern feiert

Beim WM-Spiel zwischen Frankreich und Norwegen (4:1) war der Blick nicht nur auf das Spielfeld gerichtet. Auf der Tribüne schlüpfte ein bekannter Schauspieler in die Rolle von Erling Haaland.

Elena Rothammer / t-online

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Norwegen-Trikot, blonde Mähne, breites Grinsen: Wer am Freitag beim Fussball-WM-Gruppenspiel zwischen Norwegen und Frankreich (1:4) in Foxborough auf die Tribüne schaute, konnte ins Staunen geraten.

Der Schauspieler Channing Tatum befand sich, als Erling Haaland verkleidet, im Stadion und löste reichlich Verwirrung, aber auch Begeisterung aus. Er trug das rote Norwegen-Trikot und dazu eine hellblonde Perücke.

Der Hintergrund: Tatum wirbt in einem Nike-Werbespot als Doppelgänger des norwegischen Torjägers. Den Scherz setzte er nun auch live fort und posierte mit Fans für Selfies.

Bilder des verkleideten Schauspielers verbreiteten sich anschliessend schnell in den sozialen Netzwerken. Sie zeigen Tatum, wie er nur wenige Meter vom Spielfeld entfernt singt, jubelt und mit den Fans feiert.

Haaland hier, Haaland da, Haaland überall. Bild: FIFA

Erling Haaland selbst sass während des Spiels 90 Minuten auf der Ersatzbank. Norwegen hatte die Sechzehntelfinals bereits vorzeitig erreicht und schonte seinen Torjäger im Match gegen Frankreich. Ohne ihn verlor die Mannschaft allerdings mit 1:4.

Im Verlauf der Fussball-WM wurden schon einige US-Promis im Stadion gesichtet. Beim Gruppenspiel der USA gegen die Türkei im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles verfolgten etwa Brad Pitt, Edward Norton, Kelly Rowland und Paris Hilton die Partie von der Tribüne aus. (ram/t-online)