freundlich19°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM: Erling Haaland richtet sich an Kritiker – und rudert mit den Fans

New York/New Jersey, USA 05th Jul 2026. Goal celebration Erling Haaland NOR Andreas Schjelderup NOR Oscar Bobb NOR Brasil - Norway World Cup Brasilien - Norwegen 05.07.2026 *** New York, New Jersey, U ...
Zwei Teamkollegen huckepack nehmen? Das ist für Erling Haaland ebenso kein Problem wie zwei Tore in einem WM-Achtelfinal zu erzielen.Bild: www.imago-images.de

Haaland nimmt Norwegen huckepack: «Mein Leben ist das Toreschiessen»

Dieser Erling Haaland ist ein Phänomen. Bei seiner ersten Weltmeisterschaft schiesst der 25-jährige Norweger sein Land mit sieben Toren in den Viertelfinal – danach gibt er auch an der Trommel den Takt vor.
06.07.2026, 01:5806.07.2026, 01:58
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Lange steht es im WM-Achtelfinal zwischen Brasilien und Norwegen 0:0. Dann schlägt Erling Haaland zu – und zwar gleich doppelt.

In der 79. Minute wuchtet er einen Kopfball nach einer Flanke von Andreas Schjelderup ins Tor. Elf Minuten später zimmert er den Ball vom Strafraumrand fast ansatzlos ins untere rechte Eck. Brasilien-Goalie Alisson kann dem Ball zweimal nur hinterhergucken.

Haalands zweites WM-Tor.Video: SRF

Zwar verkürzt der fünffache Weltmeister in der Nachspielzeit noch, doch reicht es nicht zu mehr. So steht Norwegen erstmals in seiner Geschichte in einem WM-Viertelfinal, nachdem es seit 1998 nicht einmal mehr dabei war. «Das ist verrückt», sagt ein sprachloser Haaland direkt nach dem Spiel. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Aber Norwegen ist weiter und ich bin ziemlich glücklich.»

Der Stürmer von Manchester City erzielte beim 2:1-Sieg gegen Brasilien bereits seine WM-Tore sechs und sieben. Damit steht er gleichauf mit Kylian Mbappé und Lionel Messi an der Spitze der Torschützenliste. Es ist also schon jetzt eine überaus gelungene WM-Premiere für Haaland, der sich seinen eigenen Erfolg selbst kaum erklären kann. «Mein Leben ist das Toreschiessen», erklärte er nach dem historischen Erfolg, «ich weiss nicht wirklich, was ich mache. Ich bin einfach so.» Er versuche einfach vor jeder neuen Herausforderung fokussiert zu bleiben und sein Bestes zu geben.

Haalands erstes Tor gegen Brasilien.Video: SRF

So nimmt er eine ganze Nation huckepack, wie er es nach seinen beiden Toren jeweils mit seinen Mitspielern gemacht hat. Norwegen darf dank Haaland gar von noch Grösserem träumen. Im WM-Viertelfinal treffen die Wikinger auf England oder Mexiko. Gegen Brasilien haben sie ja schon gezeigt, auch mit den grossen Nationen mithalten zu können.

«Well, well, well», schrieb Erling Haaland danach auf Instagram unter ein Bild aus der Kabine. Damit will er wohl sagen: «Ich hab's euch doch gesagt.» In seinen Augen wurde Norwegen gegen die Seleçao womöglich zu Unrecht als Aussenseiter gesehen. Was er damit genau meint, ist aber offen.

Nach dem Erfolg in New Jersey wurde selbstverständlich auch wieder gerudert. Dieses Mal gab nicht Captain Martin Ödegaard den Takt an der Trommel vor, sondern Matchwinner Haaland. Mit seinen langen Haaren und der bulligen Statur passt diese Rolle ohnehin fast besser zu ihm als zum schmächtigen Mittelfeldregisseur.

Erling Haaland playing the drum for Norway after defeating Brazil, leading the Norwegian players and fans for Vikings Row
by u/suzukigun4life in sports

Und so sehr, wie es ihm gefallen hat, dürfte er alles dafür geben, nach dem Viertelfinal erneut die Trommelschlägel in die Hand zu nehmen. Aber eine Zusatzmotivation zum Toreschiessen hat Erling Haaland gar nicht nötig.

Haalands Foto lässt die Verkäufe im Western-Shop durch die Decke gehen
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 112
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Doppeltorschütze Azzedine Ounahi wird nach dem Spiel würdig gefeiert.
quelle: keystone / david j. phillip
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brände bei Feuerwerken auf der Brooklyn Bridge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Englands WM-Hymne: Oasis selbst fremdelte mit «Wonderwall»
Der 90er-Hit der Gallagher-Brüder ist zur WM-Hymne der Engländer um Harry Kane geworden. Was viele nicht wissen: Noel und Liam sind selbst keine Fans von «Wonderwall». Die besten Geschichten zum Song.
Wenn Englands Fussballer bei der WM ein Spiel gewinnen, ist «Wonderwall» nicht weit. Der Kult-Song der Britpop-Band Oasis dröhnt aus den Boxen, Zehntausende Fans auf den Rängen singen leidenschaftlich mit, auch Kapitän Harry Kane und seine Teamkollegen kosten den besonderen Moment aus. Das erste spontane gemeinsame Singen des Songs sei «einer meiner schönsten Momente überhaupt im England-Trikot» gewesen, sagte Kane in einem Podcast.
Zur Story