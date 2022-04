Unbekannte klauen in Sachsen hundert Schoko-Hasen aus Seniorenheim

Gibt es im Seniorenheim Görlitz (D) keine mehr: Schoko-Hasen. bild: shutterstock

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Ostdeutschland die Ostervorräte eines Seniorenheims geplündert. In der Küche nahmen die Diebe rund hundert Schoko-Osterhasen sowie eine «Vielzahl» von Ostereiern an sich, wie die Polizei in Görlitz mitteilte.

Auch mehrere Kilogramm Butter und Wurstaufschnitt liessen die Täter demnach aus der Institution im sächsischen Zittau im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien mitgehen.

Der kulinarische Raubzug war offenbar geplant: Am Samstag war laut Polizei der Schlüssel zur Küche gestohlen worden. «Dies blieb zwar nicht unbemerkt, aber dass es solche Folgen nach sich ziehen würde, damit konnte wohl keiner rechnen», befanden die Beamten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (sda/afp)