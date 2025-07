Matt, in der Gemeinde Glarus Süd. Bild: watson

Polizeirapport

Vermisster im Glarnerland tot aufgefunden

Nahe Matt im Kanton Glarus ist am Samstag ein 20-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Offenbar kam er im Bereich der Bänzigenrus von einem Wanderweg ab und stürzte eine Böschung und eine Felsformation hinab.

Der Mann sei bereits am Freitag als vermisst gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Glarus am Samstag mit. Bei einer grossangelegten Suchaktion sei er am Tag danach im Gebiet Geisstal gefunden worden.

Staatsanwaltschaft und Polizei untersuchen die Umstände des Unfalls. (sda)