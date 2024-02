Frankreich: Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück im Massif Sancy

Polizeirapport

Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück in Frankreich

Das Lawinenunglück fand im Massif Sancy (hier im Bild) statt. bild: screenshot «midi libre»

Bei einem Lawinenabgang im französischen Zentralmassiv sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Laut französischen Medien sollen drei weitere verletzt worden sein, zwei weitere werden vermisst. Das Unglück fand demnach am Sonntagnachmittag im Val d’Enfer statt, im Massif Sancy in der Auvergne in der Nähe des Skigebiets Mont Dore, das auf einer Höhe zwischen 1200 und 1846 Metern liegt. Nach Informationen der Regionalzeitung «Midi Libre» sollen die Personen beim Skialpinismus verunglückt sein.

Der Grund des Lawinenabgangs könnte der Regen sein, der die in den Stunden zuvor gebildete Schneedecke belastet habe, schrieb die Zeitung unter Berufung auf einen Spezialisten. Die schlechten Wetterbedingungen machten die Suche nach den Vermissten am Sonntag schwierig. Lawinen im Zentralmassiv sind eher selten. (sda/dpa)