Bergsteiger stürzt im Wallis in die Tiefe und wird tödlich verletzt

Ein 52-jähriger Bergsteiger ist am Dienstag am Lagginhorn im Wallis tödlich verunglückt. Der Deutsche stürzte unterhalb des Gipfels auf einer Höhe von etwa 3800 Metern aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Der Verunfallte war kurz nach 10 Uhr in einer Gruppe von fünf Bergsteigern auf dem Aufstieg zum Lagginhorn über den Westgrat unterwegs, als er unterhalb des Gipfels abstürzte, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte.

Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte, die mit einem Helikopter der Air Zermatt ausrückten. Diese konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, wie es weiter hiess. (sda)