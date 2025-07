Eine Falschmeldung im Kanton Solothurn löste einen grossen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Falschmeldung löst Polizeieinsatz in Obergerlafingen SO aus

Eine Falschmeldung über eine Straftat in Obergerlafingen SO hat am Sonntagabend einen grösseren Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Patrouillen und der Rettungsdienst rückten gemäss Polizeiangaben aus.

Eine unbekannte Person habe kurz nach 19.10 Uhr der Alarmzentrale gemeldet, es sei in Obergerlafingen zu einer Straftat gekommen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Montag mit.

Das Gebiet wurde laut Polizei im Bereich des angeblichen Ereignisortes grossräumig abgesperrt. Abklärungen hätten jedoch gezeigt, dass sich die eingegangene Meldung einer begangenen Straftat als falsch gewesen sei. Folglich gab es auch keine Verletzten. (sda)