Ein Mann wurde laut eigenen Angaben angegangen, als er Spaziergänger auf die Leinenpflicht aufmerksam machte. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Hundehalter stossen in Frauenfeld Aufseher zu Boden

Unbekannte haben am Sonntag in Frauenfeld einen Aufseher zweimal zu Boden gestossen. Er machte gemäss der Polizei Spaziergänger auf eine Leinenpflicht für Hunde aufmerksam und ist anschliessend von diesen angegangen worden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Spital.

Der ältere Mann war am Sonntagnachmittag als Aufsichtsperson in einem Waldgebiet unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Er bemerkte zwei Spaziergänger und eine Spaziergängerin, die ihre beiden Hunde nicht angeleint hatten.

Als er sie auf die Leinenpflicht aufmerksam machte, wurde der Mann gemäss eigenen Angaben von den Spaziergängern verbal angegangen. Er wollte laut Communiqué einen Notruf absetzen, wurde jedoch von den Männern daran gehindert und zweimal zu Boden gestossen.

Die beiden Männer entfernten sich zu Fuss, während die Frau mit einem Auto davonfuhr. Der Aufseher erlitt unbestimmte Verletzungen. (sda/fwa)