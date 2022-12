Hund in England startet Föhn und löst Feuer aus

So sah es in der Wohnung nach dem Wauwau-Vorfall aus.

So sah es in der Wohnung nach dem Wauwau-Vorfall aus. Bild: essex-fire

Daraufhin sei das Bettzeug in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Der Hund wartete an der Haustür auf die Heimkehr der Hausbewohnerin. Beide mussten wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden.

Mit einem Sprung auf ein Bett hat ein Hund in England offenbar ein Feuer ausgelöst. Das Tier sei an Heiligabend alleine in dem Haus im Dorf Hockley gewesen, als es auf das Bett hopste und einen dort liegenden, eingesteckten Föhn startete, teilte die Feuerwehr in der ostenglischen Grafschaft Essex mit.

Minus 40 Grad, massive Stromausfälle und Todesopfer: USA leiden an Weihnachten unter Kälte

In weiten Teilen der USA erleben die Menschen das Weihnachtsfest in aussergewöhnlicher Kälte. Extreme Minustemperaturen, Eiswind und heftige Schneefälle führten vielerorts zu Stromausfällen – und forderten bereits mehrere Todesopfer. Nach Angaben der Webseite PowerOutage waren am Samstag zeitweise mehr als 1,6 Millionen Haushalte ohne Strom, die meisten von ihnen an der Ostküste der USA. In einigen Landesteilen wurden bis zu Minus 40 Grad gemessen.