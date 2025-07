Mann nach Schussabgabe bei Polizeieinsatz in Hettlingen ZH verletzt

Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt ist es am Freitagabend in Hettlingen ZH zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Dabei wurde ein Mann verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Nach Polizeiangaben wurde ein 37-jähriger Mann beim Einsatz verletzt. Zudem erlitten ein Polizist und eine Polizistin Verletzungen. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei sei auch die Ehefrau des Mannes verletzt worden. Alle vier Personen seien mit Rettungswagen in verschiedene Spitäler gebracht worden, die Schwere der Verletzungen sei noch unklar.

Warum es zu der Schussabgabe kam, werde derzeit von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich 1 untersucht. Auch das Forensische Institut Zürich sowie mehrere Rettungsdienste seien am Einsatz beteiligt gewesen.

Detaillierte Auskünfte konnte Mediensprecher Ralph Hirt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch nicht geben. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. (sda)