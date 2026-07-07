Das Clubhaus an der Grotzenmühlestrasse brannte in der ersten Stunde nach Mitternacht ab. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Polizeirapport

Vereinshaus in Einsiedeln SZ abgebrannt

Ein Vereinshaus ist in Einsiedeln in der Nacht auf Dienstag abgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass sich am Montagabend Personen beim späteren Brandort aufgehalten haben.

Das Clubhaus an der Grotzenmühlestrasse brannte in der ersten Stunde nach Mitternacht ab. Als die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln am Brandort eingetroffen sei, seien bereits meterhohe Flammen aus dem in Vollbrand stehenden Gebäude gelodert, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Kantonspolizei den Brand rasch löschen. Das Gebäude wurde dennoch vollständig zerstört. Personen befanden sich in dem Vereinshaus keine, es wurde niemand verletzt. (maw/sda)