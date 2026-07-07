wechselnd bewölkt32°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Einsiedeln SZ: Vereinshaus abgebrannt

Vereinshaus durch Brand komplett zerstört
Das Clubhaus an der Grotzenmühlestrasse brannte in der ersten Stunde nach Mitternacht ab.Bild: Kantonspolizei Schwyz
Polizeirapport

Vereinshaus in Einsiedeln SZ abgebrannt

07.07.2026, 16:2607.07.2026, 16:26

Ein Vereinshaus ist in Einsiedeln in der Nacht auf Dienstag abgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass sich am Montagabend Personen beim späteren Brandort aufgehalten haben.

Das Clubhaus an der Grotzenmühlestrasse brannte in der ersten Stunde nach Mitternacht ab. Als die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln am Brandort eingetroffen sei, seien bereits meterhohe Flammen aus dem in Vollbrand stehenden Gebäude gelodert, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Kantonspolizei den Brand rasch löschen. Das Gebäude wurde dennoch vollständig zerstört. Personen befanden sich in dem Vereinshaus keine, es wurde niemand verletzt. (maw/sda)

Mehr zum Thema:

Polizeirapport
Gasgrill gerät in Horgen ZH in Brand: Mehrere hunderttausend Franken Schaden