Der Autofahrer prallte ins Heck des vorderen Fahrzeugs. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Polizeirapport

St. Galler Polizei zeigt nach Unfall auf der A1 zwei Gaffer an

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Dienstagmorgen an einer Unfallstelle auf der Autobahn A1 bei Züberwangen zwei Gaffer angezeigt. Die beiden Männer im Alter von 33 und 45 Jahren filmten oder fotografierten während der Vorbeifahrt die Unfallstelle mit ihren Mobiltelefonen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6.45 Uhr auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte, gelang es einem 38-jährigen Autofahrer nicht, rechtzeitig abzubremsen, worauf er gegen das Heck des Autos vor ihm prallte. Dieses Fahrzeug kollidierte daraufhin mit dem Wagen davor.

Während der Bergung wurde ein Fahrstreifen gesperrt. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Der Mann verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde vom aufgebotenen Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen während rund einer Stunde gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte. Es entstand Sachschaden von rund 15’000 Franken.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich auf gleicher Höhe ein weiterer Auffahrunfall in der anderen Fahrtrichtung. Gemäss Polizei deutet vieles darauf hin, dass dieser auf «das Fahrverhalten gaffender Verkehrsteilnehmer» zurückzuführen ist. Bei diesem Unfall verletzte sich niemand. (nil/sda)