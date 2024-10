In der Nähe der israelischen Botschaft wurden zwei Explosionen gemeldet. Bild: keystone

Polizeirapport

Zwei Explosionen in Kopenhagen nahe der israelischen Botschaft

In der Nähe der israelischen Botschaft wurden zwei Explosionen gemeldet.

Gemäss dänischen Medien hat die dänische Polizei die Ermittlungen in Bezug auf zwei Explosionen in der Nähe der israelischen Botschaft in Kopenhagen aufgenommen.

Auf X teilte die Polizei mit, dass niemand verletzt wurde. Ein Zusammenhang mit der israelischen Botschaft sei möglich und werde untersucht.

Update folgt...