Polizeirapport

Baugerüst in Wien bricht ein – vier Menschen sterben

Bei dem Einsturz einer Baukonstruktion in Wien sind vier Arbeiter getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Ein weiterer Arbeiter sei schwer verletzt. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.

Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle im Bezirk Alsergrund in der Nähe des Stadtzentrums. Bei Betonierarbeiten im Innenhof eines Gebäudes seien die Arbeiter unter Gerüstteilen, Betonschalungen und flüssigem Beton verschüttet worden, berichtete der Sprecher.

Ein Grosseinsatz der Rettungskräfte wurde ausgelöst. Unter anderem waren 120 Feuerwehrleute vor Ort. Mit einem Kran, einer Seilwinde und ihren blossen Händen bargen sie die Unfallopfer, wie es von der Feuerwehr hiess. (hkl/sda/dpa)