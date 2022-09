Geschirrspüler können einen auch in missliche Lagen bringen. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Kurioser Einsatz in Deutschland: Autonomer Geschirrspüler sperrt 22-Jährige im Bad ein

Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat eine Frau in Baden-Württemberg in ihrem Badezimmer eingesperrt. Polizei und Feuerwehr mussten zu Hilfe eilen.

Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat am Donnerstagabend eine Frau in ihrer Wohnung in Lörrach in eine missliche Lage gebracht: Sie war in ihr Bad gegangen und hatte die Türe geschlossen, beschreibt das Polizeipräsidium Freiburg den Fall.

Direkt angrenzend zum Bad befindet sich die Küche. Als der Geschirrspüler dort das Waschprogramm beendet hatte, ging die Klappe automatisch auf. Diese blockierte daraufhin die sich nach aussen öffnende Badezimmertür.

Da das Bad fensterlos ist, war die Frau gefangen. Sie kontaktierte eine in Hessen wohnende Freundin, die sich wiederum bei der Polizei meldete. Die Eingeschlossene sei erst vor Kurzen nach Lörrach umgezogen und hatte noch keine lokaleren Kontakte.

Eine Polizeistreife versuchte zu helfen. Da aber an der Wohnungstüre der Schlüssel von innen steckte, liess sich diese auch nicht mit einem organisierten Zweitschlüssel öffnen. Nun musste auch noch die Feuerwehr ran: Sie konnte die Türe, ohne Schaden anzurichten, aufmachen. Alle blieben unbeschadet.

(adi)