«Kamala Harris wurde nicht gewählt, weil sie eine schwarze Frau ist»

Die junge Frau aus Los Angeles wird plötzlich emotional. Als sie gefragt wird, was es für sie als Frau bedeute, dass Donald Trump erneut Präsident wird, braucht sie einen Moment, um sich wieder zu fassen. Dann sagt Henna mit Tränen in den Augen:

Am Tag der Niederlage sprach Kamala Harris an der Howard University zu ihren niedergeschlagenen Unterstützerinnen und Unterstützern. Gerade für Frauen und dunkelhäutige Personen ist Donald Trumps Sieg nur schwer zu verdauen, wie die Interviews im Video zeigen.

Ralph on the Road

Was wird nach Trumps Wiederwahl aus den (vielen) Verfahren gegen ihn?

Der siegreiche Republikaner Donald Trump ist gleich in vier Strafverfahren angeklagt – und in New York wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen sogar verurteilt worden. Trump hat allerdings bereits bewiesen, dass er in juristischen Dingen ein Meister der Verzögerung und der Blockade ist. Gleich mehrere Verfahren gegen ihn stehen bereits auf der Kippe. Mit Trumps Wiederwahl ins Weisse Haus dürften die Prozesse nun wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Ein Überblick: