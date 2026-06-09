bedeckt15°
DE | FR
burger
International
Raumfahrt

Italiener fliegt 2027 bei «Artemis 3» mit

This undated photo provided by NASA Tuesday, June 9, 2026, shows the Artemis III crew including, from left, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik and Frank Rubio, posing for an official portrai ...
Die Besatzung der Artemis-III-Mission: Von links nach rechts die Astronauten Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik und Frank Rubio. Die Aufnahme wurde von der NASA veröffentlicht.Bild: keystone

Italiener fliegt 2027 bei «Artemis 3» mit

09.06.2026, 20:3109.06.2026, 20:31

Erstmals wird Europa mit einem eigenen Astronauten beim Nasa-Mondprogramm dabei sein – und zwar mit dem Italiener Luca Parmitano. Der 49-Jährige sei einer der vier Raumfahrer bei «Artemis 3», sagte Jared Isaacman, Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

«Artemis 3» soll 2027 starten – allerdings nicht zum Mond, sondern nur zu Tests in eine Erdumlaufbahn. Mit zur Crew sollen auch die US-Amerikaner Andre Douglas, Frank Rubio und Randy Bresnik gehören, für den Notfall steht Bob Hines als Ersatz bereit.

Anders als ursprünglich geplant ist bei «Artemis 3» keine Mondlandung vorgesehen. Stattdessen soll das Koppeln des Raumschiffs «Orion» mit Mondlandesystemen getestet werden. Mit dem «Artemis»-Programm strebt die US-Raumfahrtagentur Nasa eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond an.

Der Chef der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) Josef Aschbacher hatte Ende 2025 gesagt: "Ich habe entschieden, dass die ersten Europäer, die auf einer Mondmission fliegen werden, Esa-Astronauten deutscher, französischer und italienischer Nationalität sein werden.

Schweizer Beteiligung steht noch in den Sternen

Wann der neue Schweizer Astronaut Marco Sieber erstmals ins All fliegen wird, ist noch unklar, wie die Esa am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab.

Der 49 Jahre alte Luca Parmitano ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wurde an der italienischen Luftwaffenakademie ausgebildet und war Testpilot. 2009 wurde er als Esa-Astronaut ausgewählt, war zweimal auf der Raumstation ISS und dort mehrfach an Andockmanövern beteiligt.

Nasa-Chef ändert das «Artemis»-Programm

Nasa-Chef Jared Isaacman hatte Ende Februar für das «Artemis»-Programm überraschend eine Strategieänderung angekündigt: «Artemis 3» starte schon 2027, lande aber anders als vorgesehen nicht auf dem Mond.

Stattdessen soll das Raumschiff «Orion» nur in einer Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) fliegen, die Crew soll die Kopplung mit einer oder zwei Mondlandefähren erproben. 2028 könnte es dann gleich zwei Mondlandungs-Missionen geben: «Artemis 4» und «Artemis 5». In der Vergangenheit gab es allerdings immer wieder Verzögerungen.

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert waren Anfang April wieder Menschen in die Nähe des Mondes geflogen. Gelandet waren sie nicht. Zur «Artemis 2»-Crew hatten drei US-Amerikaner und ein Kanadier gehört.

Das «Artemis»-Programm – benannt nach der Göttin des Mondes und Zwillingsschwester des Gottes Apollo aus der griechischen Mythologie – war von der Nasa 2017 verkündet worden. Ursprünglich sah es eine bemannte Mondlandung – mit «Artemis 3» – bis 2024 vor. (sda/dpa)

Mehr crazy Weltraum-News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Auf zum Mond: Die «Artemis 2»-Mission
1 / 33
Auf zum Mond: Die «Artemis 2»-Mission

Die Crew der «Artemis 2»-Mission: Missionsspezialist Jeremy Hansen, Pilot Victor Glover, Kommandant Reid Wiseman und Missionsspezialistin Christina Koch. Hansen ist Kanadier, die anderen kommen aus den USA.
quelle: keystone / chris o&#039;meara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump macht sich über Ohren von NASA-Mann lustig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
EU-Zwangsmassnahme: Whatsapp muss andere KI-Anbieter zulassen
Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst Whatsapp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta, zu dem Whatsapp gehört, müsse die einstweiligen Massnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit.
Sie fürchtet ansonsten «ernsthaften und nicht wieder gutzumachenden Schaden» für den Wettbewerb im wachsenden Markt für universelle KI-Assistenten. Dort hätten kleinere Anbieter und neue Marktteilnehmer derzeit die Chance, etablierte Grossunternehmen herauszufordern. Parallel untersucht die Behörde weiter, ob der Konzern mit den Einschränkungen gegen EU-Wettbewerbsrecht verstösst.
Zur Story