Trump macht sich über Ohren von NASA-Mann lustig
Am Mittwoch waren die Crew der Artemis-Mission und weitere NASA-Mitarbeitende bei Donald Trump zu Besuch im Oval Office. Eine Szene ist dabei viral gegangen: Donald Trump machte sich dabei über die Ohren des NASA-Administrators Jared Isaacman lustig.
Weiter lobte der US-Präsident die Intelligenz und körperliche Fitness der Astronautinnen und Astronauten, nur um dann gleich nachzulegen, dass er sich selbst perfekt zum Astronauten eignen würde, da auch er über diese Qualitäten verfüge.
(hde)