Video: watson

Trump macht sich über Ohren von NASA-Mann lustig

Mehr «Videos»

Am Mittwoch waren die Crew der Artemis-Mission und weitere NASA-Mitarbeitende bei Donald Trump zu Besuch im Oval Office. Eine Szene ist dabei viral gegangen: Donald Trump machte sich dabei über die Ohren des NASA-Administrators Jared Isaacman lustig.

Video: watson

Weiter lobte der US-Präsident die Intelligenz und körperliche Fitness der Astronautinnen und Astronauten, nur um dann gleich nachzulegen, dass er sich selbst perfekt zum Astronauten eignen würde, da auch er über diese Qualitäten verfüge.

(hde) ​

Mehr Videos:

Artemis II ist zurück auf der Erde

Video: watson

Artemis Crews benennt Mondkrater nach verstorbener Frau von Astronauten

Video: watson/nina bürge

Ostergrüsse aus dem Weltall der Artemis II Astronauten