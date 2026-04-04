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Mondmission von «Artemis 2»: Nasa-Crew schickt Fotos von Erde

This image from video provided by NASA shows the Artemis II crew, from left, Canadian astronaut and mission specialist Jeremy Hansen, Commander Reid Wiseman, mission specialist Christina Koch and pilo ...
Die Crew der Artemis-II-Mission auf dem Weg zum Mond.Bild: keystone

Mondmission von «Artemis 2»: Nasa-Crew schickt Fotos von Erde

Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Etwa die Hälfte des Weges haben sie geschafft. Jetzt schicken die Astronauten Bilder aus dem All.
04.04.2026, 08:2804.04.2026, 08:28
Ein Artikel von
t-online

Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt. «Ihr seht toll aus, ihr seht wunderschön aus», sagte Nasa-Astronaut Victor Glover aus der «Orion»-Kapsel dazu.

Glover, seine US-Kollegen Christina Koch und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen, sind derzeit mit der «Artemis 2» als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

Nasa: Artemis-Crew ist «auf halber Strecke» zum Mond

Rund 24 Stunden später verliessen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn. Weitere rund 24 Stunden später haben sie nun etwa die Hälfte des Weges zum Mond geschafft. «Wir sind auf halber Strecke», erklärte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitagabend (Ortszeit).

Die Orion-Kapsel befindet sich laut US-Raumfahrtbehörde Nasa bereits mehr als 219'000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Währenddessen kümmerten sich die Astronauten unter anderem um zahlreiche wissenschaftliche Tests und Trainingsaufgaben.

Mission soll zehn Tage dauern

«Artemis 2» baut auf den Erfahrungen der unbemannten Mission «Artemis 1» von 2022 auf. An Bord der «Orion»-Kapsel soll die Crew etwa zehn Tage im All verbringen und um den Mond herumfliegen, eine Mondlandung ist nicht Teil. Die Nasa strebt eine Landung auf dem Mond für das Jahr 2028 an. «Artemis 2» soll dafür die Voraussetzungen schaffen, bevor die Kapsel wieder im Meer auf der Erde aufkommen soll.

Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der Nasa, Glover der erste nicht weisse Mensch und Hansen der erste Kanadier.

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Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa und afp

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35 Kommentare
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P.Rediger
04.04.2026 10:42registriert März 2018
Und auf Social Media kommen aktuell wieder alle diejenigen aus den Löchern gekrochen, die behaupten die Mondlandungen habe es nie gegeben. Wenn man die dann mit Fakten oder direkten Fragen konfrontiert, dann kommt jeweils nur, so in etwa "du wissenschaftsgläubiges Schlafschaf" zurück. Wirkliche Argumente, Fehlanzeige. Was ist bei denen falsch verdrahtet?
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