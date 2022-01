Gutachten zu sexuellem Missbrauch belastet emeritierten Papst Benedikt schwer

Gutachten belastet Papst Benedikt Bild: EPA

Ein in Deutschland vorgestelltes Gutachten lastet dem emeritierten Papst Benedikt XVI. in vier Fällen Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch während seiner Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising an.

Das sagte der Jurist Martin Pusch am Donnerstag bei der Vorstellung des Gutachtens in München. In allen Fällen habe Benedikt - damals Kardinal Joseph Ratzinger - ein Fehlverhalten strikt zurückgewiesen.

Ratzinger stand der Diözese von 1977 bis 1982 vor. Von 2005 bis 2013 war er Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Mehr Informationen folgen

(sda/dpa)