Berichte: Tochter von Putin-Berater Alexander Dugin bei Explosion getötet

Bei einer Explosion nahe Moskau ist offenbar die Tochter von Alexander Dugin ums Leben gekommen, einem wichtigen Putin-Berater. Noch ist die Ursache unklar.

Ein Artikel von

Die Tochter von Alexander Dugin, einer der wichtigsten Berater von Wladimir Putin, ist offenbar bei einer Explosion nahe Moskau getötet worden. Mehrere russische Medien berichten, dass das Auto von Daria Dugina während der Fahrt explodiert sei. Bilder in sozialen Medien zeigen weit verstreute Trümmerteile. Auf einem Video ist ein Mann zu sehen, der Alexander Dugin sehr ähnlich sieht und entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.

Alexander Dugin und Daria Dugina. bild: twitter/rachblevins

Darina Dugina ist eine politische Analystin, die in die Fussstapfen ihres Vaters getreten ist. «Die Tatsache, dass wir von den USA, Kanada, Australien und Grossbritannien unter Sanktionen stehen, ist auch ein Symbol dafür, dass wir Dugin im Kampf gegen die Globalisierung auf dem Weg der Wahrheit sind», sagte sie unlängst in einem Interview.

Ermittlungen prüfen Bombe als Ursache

Die Website mk.ru berichtet, dass ein Gaszylinder im Auto explodiert sein soll. Es werde ermittelt, ob es sich dabei um eine Bombe gehandelt habe. Dies sind aber bislang unbestätigte Informationen. Daria Dugina war offenbar mit ihrem Jeep unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.

Nach einem Bericht von Komersant seien Dugin und seine Tochter Daria zuvor bei einem Festival gewesen, das vom Präsidialfonds für Kulturinitiativen, dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Region Moskau und der Verwaltung von Odinzowo unterstützt wird. Nach dem Ende der Veranstaltung hätten die Dugins gemeinsam abreisen wollen, sich dann aber in unterschiedlichen Autos auf den Weg gemacht. Der Chef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk (DPR), Denis Pushilin, soll bereits von einem ukrainischen Anschlag gesprochen haben.

Alexander Dugin erlangte in den 1990er Jahren als Autor der rechtsextremen Zeitung Den nationale Bekanntheit. Ein dort 1991 veröffentlichtes Manifest «The Great War of the Continents» legte seine Vision von Russland als «ewiges Rom» dar, das einem individualistischen, materialistischen Westen gegenübersteht: dem «ewigen Karthago».

Im Jahr 2009 wurde er Chef der Abteilung Internationale Beziehungen in der Soziologischen Fakultät der Moskauer Universität. Nach der Annexion der Krim rief er zur Tötung der Ukrainer auf. Er ist heute Kommentator im russischen Fernsehen. Er wird oft wegen seiner politisch-strategischen Überlegungen als «Putins Brain» (Putins Hirn) bezeichnet. Die Washington Post sieht ihn als Autor der Ukraine-Strategie des russischen Präsidenten.

Quellen

((t-online ))