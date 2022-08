Putin-kritischer Investor gestorben: Sein Tod gibt Rätsel auf

Dan Rapoport war ein ausgewiesener Gegner des Kremls und Unterstützer der russischen Opposition: Nun ist er unter mysteriösen Umständen in den Tod gestürzt.

Dan Rapoport: Der Putin-Kritiker ist im Alter von 52 Jahren unter ungeklärten Umständen gestorben. Bild: Facebook/Ukrainian Corporate Governance Academy

Der Tod des Geschäftsmannes und ausgewiesenen Putin-Gegners Dan Rapoport gibt Rätsel auf: Der 52-Jährige mit lettisch-amerikanischer Staatsangehörigkeit wurde am vergangenen Sonntag tot vor seiner Wohnung in Washington DC gefunden. Die Ermittler gehen bislang von einem Suizid aus – doch Details wecken Zweifel an dieser Version.

Witwe widerspricht Berichten über Abschiedsbotschaft

Fest steht, dass Rapoport aus grosser Höhe aus dem Apartmentgebäude im Nordwesten Washingtons gestürzt ist. Der 52-Jährige starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, nachdem Passanten die Polizei alarmiert hatten. Internationale Medien berichten unter Berufung auf einen Ermittlungsbericht, dass Rapoport bei dem mutmasslichen Suizid zahlreiche Gegenstände, unter anderem sein Handy, Schlüssel und über 2'600 Dollar Bargeld bei sich getragen habe.

Zweifel an der bisherigen Verison werden vor allem dadurch genährt, dass die Witwe des Unternehmers. Alena Rapoport, bestreitet, dass es eine Abschiedsbotschaft gegeben habe und der Hund ihres Mannes in einem nahegelegenen Park ausgesetzt worden sei. Dies hatte die russische Journalistin Yuniya Pugachewa zuvor auf ihrem Telegram-Kanal berichtet. Die Witwe widerspricht ebenso Pugachewas Darstellung, nach der die Journalistin den Investor im Mai in einem Londoner Nachtclub persönlich getroffen habe – eine Reise nach London habe es in diesem Jahr gar nicht gegeben.

Die Polizei Washingtons hat sich bislang nicht abschliessend zu der Todesursache geäussert. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin des Metropolitan Police Department zuletzt erklärte. Mutmassungen über einen fingierten Suizid erteilten die Ermittler jedoch eine Absage: «Derzeit gehen wir nicht von einem falschen Spiel aus», so die Sprecherin.

Düstere letzte Worte

Rapoport hat sich als scharfer Kritiker des russischen Machthabers Wladimir Putin einen Namen gemacht. Der Unternehmer war in den 90er Jahren für das erste russisch-amerikanische Ölunternehmen «Phibro Energy» tätig und durchlief hohe Posten im russischen Finanzsektor. 2012 kehrte er Moskau den Rücken – wohl auch, weil ihn seine Unterstützung für den Oppositionellen Alexej Nawalny in Ungnade mit dem Kreml fallen liess. Nawalny war nach Protesten gegen die Ergebnisse der Parlamentswahlen im Dezember 2011 verhaftet worden.

Nach vier Jahren in den USA lebte der Unternehmer seit 2016 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges ging die Familie ins Exil – seine Ehefrau und eine Tochter zuerst nach Dänemark, Dan Rapoport reiste in die USA. Aus dem Exil soll er die russische Opposition weiter unterstützt haben, wie ein Berater Nawalnys 2017 bestätigte. Bilder auf Facebook zeigen ihn mit dem putinkritischen früheren Oligarchen Michail Chodorkowski.

Die russische Führung hat der Investor auf seinem Facebook-Profil bis zuletzt scharf kritisiert. Sein letzter Post ist ein Bild aus dem Antikriegsfilm «Apocalypse Now» – es zeigt Colonel Kurtz, der im Film vom Protagonisten getötet wird. Überschrieben ist das Foto mit den letzten Worten des Filmcharakters: «The horror, the horror. - Colonel Kurtz.»

