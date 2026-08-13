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UN: Juli war tödlichster Monat für Zivilisten in der Ukraine seit Jahren

UN: Juli war tödlichster Monat für Zivilisten in der Ukraine seit Jahren

13.08.2026, 14:2513.08.2026, 14:25

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben von Beobachtern der UN im Juli so viele Zivilisten ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr in einem Monat. Es seien mindestens 437 Menschen in der Ukraine getötet und 2'610 weitere Zivilisten verletzt worden.

epa13009295 Members of the Romani community mourn near the grave of their relative, fallen Ukrainian serviceman Yevhen Bukov, during his farewell ceremony in Uzhhorod, western Ukraine, 01 June 2026, a ...
Trauernde an einer Beerdigung in der Ukraine.Bild: keystone

Das gab die UN-Menschenrechtsbeobachtermission bekannt. Dies sei im Vergleich zum Juni ein Anstieg um 30 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli sogar eine Erhöhung um 70 Prozent. «Die Zahl der Getöteten ist die höchste, die seit Mai 2022 erfasst wurde», teilte die Mission mit.

Die tatsächliche Zahl der Opfer sei wahrscheinlich höher, hiess es. Die Überprüfung von Todesmeldungen dauere an. In diesem Jahr habe sich die Zahl der Opfer von Monat zu Monat erhöht. Dabei habe es die ukrainische Hauptstadt Kiew im Juli besonders hart getroffen. Demnach wurden dort 54 Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt.

Grund sei die Eskalation der Gewalt durch die massiven russischen Angriffe mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, hiess es. Aber auch Drohnenschläge und Gleitbomben seien weiter eine grosse Gefahr für die Menschen. Die Ukraine beklagt seit Monaten, sich vor den intensivierten russischen Angriffen mit ballistischen Raketen nicht ausreichend schützen zu können, weil es an Raketen für das effektive Abwehrsystem vom Typ Patriot fehle.

Auch auf russischer Seite mehr Opfer

Auch auf russischer Seite habe die Zahl der getöteten Zivilisten im Juli zugenommen, teilten die UN-Beobachter mit. Russische Behörden hätten demnach 79 Tote und mehr als 600 Verletzte gemeldet. Nach Angaben der Mission sind die Zahlen schwer überprüfbar, weil der Zugang zu Informationen in Russland eingeschränkt sei.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die Vereinten Nationen nach eigenen Angaben mindestens 16'874 getötete Zivilisten erfasst, darunter 820 Kinder. Die Zahl der Verletzten liege insgesamt bei 51'273, darunter mehr als 3'000 Kinder, hiess es. (dab/sda/dpa)

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