sonnig21°
DE | FR
burger
International
Russland

Ukraine greift russische Hafenstadt Noworossijsk mit Drohnen an

Ukraine attackiert Hafenstadt Noworossijsk

12.08.2026, 09:5912.08.2026, 09:59

Die russische Schwarzmeerküste ist nach Behördenangaben in der Nacht massiv von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Hauptziel war dabei die Hafenstadt Noworossijsk, wie der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, auf Telegram mitteilte.

Berichten russischer wie ukrainischer Telegramkanäle zufolge wurden in der Stadt der Marinehafen, der Handelshafen und das Ölverladeterminal getroffen. An diesen Stellen zeigte auch das Brandmeldesystem Firms der US-Raumfahrtbehörde Nasa Feuer.

Schäden in mehreren Küstenorten

Kondratjew sprach von Schäden an 21 Wohnhäusern und in 4 Betrieben in Noworossijsk. Ein achtjähriges Kind sei getötet worden, es gebe ausserdem acht Verletzte. Im Küstenort Temrjuk wurde demnach ein Mann getötet. Aus Anapa und Gelendschik wurden Schäden gemeldet.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien über Nacht 502 ukrainische Kampfdrohnen abgefangen worden – eine im Vergleich hohe Zahl. Heftige Angriffe wurden auch aus der Hafenstadt Sewastopol auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim gemeldet.

Russische Luftangriffe trafen in der Nacht unter anderem die südukrainische Stadt Saporischschja. Dort brach nach Angaben der regionalen Behörden ein Grossbrand in einem Baumarkt aus. Es kam zu Stromausfällen. Die Ukraine wehrt sich seit fast viereinhalb Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Russland meldet viele Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukrainische Angriffe auf russisches «Amazon»-Pendant
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sudan: 25 Leichen in Massengrab gefunden – schwere Vorwürfe gegen RSF
Frauen, Kinder und medizinisches Personal sind unter den Toten: In der Nähe der sudanesischen Stadt Kurmuk wurde ein Massengrab entdeckt. Es wirft neue Fragen zu Verbrechen auf.
Nahe der sudanesischen Stadt Kurmuk in der Region Blauer Nil ist ein Massengrab gefunden worden. Es barg 25 Zivilisten, darunter Frauen, Kinder und medizinisches Personal, wie ein lokaler Regierungsvertreter am Sonntag der Zeitung «Sudan Tribune» mitteilte. Demnach sollen die Opfer von der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF) hingerichtet worden sein.
Zur Story