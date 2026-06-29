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Ukraine: Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Ukraine: Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

29.06.2026, 15:2329.06.2026, 15:23
Angriff auf Dnipro, 29.06.2026
Mindestens fünf Menschen sind durch den russischen Raketenbeschuss getötet worden.Bild: x.com

In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden.

28 seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram. Auch ein privates Unternehmen sei bei der Attacke beschädigt worden. Die regionale Staatsanwaltschaft sprach von einem Raketenangriff. Dnipro ist ein wichtiger Standort der ukrainischen Rüstungsindustrie.

Auch im benachbarten Gebiet Saporischschja meldeten Behörden Opfer. Drei Menschen seien getötet und acht weitere verletzt worden, schrieb Militärgouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Das russische Militär habe einen Bus in einem Bezirk von Saporischschja mit einer Drohne attackiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach neben den Attacken in Dnipro und Saporischschja auch von Angriffen auf die Energieinfrastruktur in den Regionen Sumy, Odessa und Tschernihiw sowie Schlägen in den Gebieten Cherson und Charkiw. Er sagte einmal mehr, dass sein Land mehr Mittel für die Flugabwehr, vor allem gegen ballistische Raketen brauche.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. (sda/dpa)

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