Medwedew veröffentlicht irre Prognosen-Liste für 2023 – Elon Musk findets «epic»

Dass der in Südafrika geborene Starunternehmer erst Stunden nach seiner missverständlichen ersten Reaktion eine Klarstellung veröffentlichte, brachte ihm weitere Kritik ein. Ob es sich dabei um eine bewusste Provokation handelte oder ob er tatsächlich wieder einmal ins Fettnäpfchen trat – das weiss wohl nur Musk selbst.

Rund vier Stunden später sah sich Musk genötigt, doch noch deutlicher Stellung zu beziehen. Er bezeichnete die Liste Medwedews in einem weiteren Tweet als die «absurdesten Vorhersagen», die er je gehört habe. Zudem zeigten die Aussagen einen «erstaunlichen Mangel an Bewusstsein für den Fortschritt der künstlichen Intelligenz und der nachhaltigen Energie», so Musk.

Das könnte zwar ironisch ausgelegt werden, viele Twitter-User kritisieren Musk aber scharf für die Uneindeutigkeit seiner Stellungnahme. So fragte beispielsweise die australische Politikerin Lucy Turnbull, ob Musk jetzt ein russischer Agent oder Propagandist sei und weshalb er das tue.

Die Reaktionen auf Medwedews publizierte Absurditäten sind derweil interessant, insbesondere eine: Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk antwortete ziemlich zügig auf Medwedews Liste. Und seine Reaktion liess so einigen Interpretationsspielraum offen. Er kommentierte die Aneinanderreihung der Prognosen in einer ersten Antwort schlicht mit «Epic Thread».

Erwähnt werden muss, dass nicht ganz klar ist, wie ernst Medwedew seinen Fantasie-Anfall tatsächlich meint. Der enge Putin-Vertraute erklärt, dass rund um Silvester viele wetteifern würden, die wildeste und absurdeste Prognose zu treffen. Die Liste sei der bescheidene Beitrag Russlands in diesem Wettkampf. Ganz lässt es sich aber nicht von der Hand weisen, dass es sich bei den Szenarien um die eine oder andere utopische Wunschvorstellung antiwestlicher russischer Nationalisten handeln könnte.

In den USA werden diese dazu führen, dass die Bundesstaaten Kalifornien und Texas unabhängig würden. Und als Resultat des Chaos werde Elon Musk zum neuen US-Präsidenten in den anderen Staaten gewählt.

Jeder mache im Hinblick auf Silvester gerne Vorhersagen für das neue Jahr. Das schrieb Dmitri Medwedew, der Russland von 2008 bis 2012 präsidierte und im Anschluss acht Jahre als Ministerpräsident amtete, am späten Montagabend auf Twitter. Und deshalb sah sich der 57-Jährige veranlasst, gleich selbst einige Prognosen abzugeben. Diese sind – gelinde gesagt – abenteuerlich.

Nach dem Lawinenabgang am Arlberg in Österreich sind alle Vermissten gerettet. Vier Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am frühen Montagmorgen mitteilte.

«Oh, mein Gott, oh, mein Gott», rufen die schockierten Augenzeugen auf Englisch. Auf ihrem Video ist zu sehen, wie rund zehn Skifahrer auf einer Piste am Arlberg von einer Lawine erfasst werden. Die Behörden gehen vom Schlimmsten aus und starten eine der grössten Rettungsaktionen der vergangenen Jahre in dem Gebiet.