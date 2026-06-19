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Ukraine meldet mehrere Verletzte nach russischem Bombenangriff in Charkiw

Ukraine meldet mehrere Verletzte nach russischem Bombenangriff in Charkiw

19.06.2026, 07:3619.06.2026, 07:36

Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw offiziellen Angaben nach mindestens neun Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Mehr als 40 private Wohnhäuser seien durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben in der Stadt beschädigt worden, teilte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram mit.

A Ukrainian soldier prepares an interceptor drone during a Russia&#039;s aerial attack at an undisclosed location near Kharkiv, Ukraine, Monday, May 25, 2026. (AP Photo/Andrii Marienko) Russia Ukraine ...
Ein ukrainischer Soldat in der Region Charkiw. (Symbolbild) Bild: keystone

Charkiw liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Die vor dem Krieg zweitgrösste Stadt der Ukraine ist damit eins der häufigsten Ziele russischer Angriffe und wurde in den vier Jahren Krieg stark zerstört. (dab/sda/dpa)

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