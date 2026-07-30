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Erneuter ukrainischer Angriff auf russischen Online-Händler Wildberries

epa13130128 Smoke rises from fires at burning warehouses of the Russian internet store Wildberries in Shushary (R) and Utkina Zavod (L) in St. Petersburg, Russia, 24 July 2026. In the night of July 24 ...
Die Ukraine nimmt erneut Wildberries ins Visier (Archivbild).Bild: keystone

Ukraine attackiert erneut russischen Online-Händler Wildberries

30.07.2026, 05:0030.07.2026, 05:00

Erneut hat das ukrainische Militär den russischen Online-Händler Wildberries angegriffen. Durch Drohnenbeschuss wurde in der Nacht ein grosses Lager des Unternehmens in der russischen Region Pensa in Brand gesetzt, wie der Gouverneur der Region, Oleg Melnitschenko, nach Angaben der staatlichen Agentur Tass mitteilte. Dabei habe es mindestens einen Verletzten gegeben. Rund 200 Mitarbeiter seien evakuiert worden.

Seit diesem Monat attackiert die Ukraine immer wieder Logistikzentren des grössten russischen Versandhauses. Die symbolträchtigen und weithin sichtbaren Angriffe auf Wildberries verursachen grosse Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft der Firma vor, mit Material zu handeln, das für den 2022 begonnenen Angriffskrieg gegen sein Land verwendet werde. Der Kreml weist das kategorisch zurück.

Ein Ziel der ukrainischen Führung scheint aber auch zu sein, Unruhe in der Mittelschicht russischer Städte zu schüren, die gern online einkauft. Infolge der Angriffe und dadurch gestörten Lieferketten bekommt sie die Kriegsfolgen nun stärker zu spüren als zuvor.

In der Nacht zu Mittwoch hatte die Ukraine in der russischen Stadt Rjasan ein grosses Logistikzentrum von Wildberries und eine Raffinerie angegriffen. (sda/dpa)

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