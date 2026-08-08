Selenskyj sagt: Putin will Hunderttausende heimlich mobilisieren

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Kremlchef Wladimir Putin ist nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit zu einer weiteren Steigerung seines Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Mit einer möglichen neuen Massen-Mobilmachung sollte eventuell auch Europa unter Druck gesetzt werden, sagte Selenskyj in einem Interview mit ukrainischen Sendern.

Wolodymyr Selenskyj warnt vor Russlands neuen Plänen. Bild: keystone

Nach einer versteckten Einberufung von hunderttausenden Russen zum Militärdienst könnten diese Streitkräfte nicht nur für den Krieg in der Ukraine, sondern auch zur psychologischen Beeinflussung europäischer Länder vorgesehen sein. «Wozu? Um zu zeigen, dass ich im Herbst eine halbe Million Menschen mobilisieren werde. Und diese halbe Million werde ich nicht unbedingt nur in der Ukraine einsetzen», erläuterte Selenskyj.

Putin zeige weiterhin keine Bereitschaft, den Krieg zu gerechten Bedingungen zu beenden. «Stattdessen versucht er, zumindest symbolische Erfolge zu erzielen, mit denen er die enormen Verluste vor dem eigenen Volk rechtfertigen könnte», sagte Selenskyj.

Nach den verstärkten ukrainischen Drohnenangriffen gegen Ziele tief im russischen Hinterland habe die russische Armee in der Nähe von Moskau drei Luftabwehrringe aufgebaut. «Zusätzlich zu ihrer Luftwaffe, zusätzlich zu allem, was sie sonst noch haben», sagte Selenskyj. «Im Grunde schützen sie alles, womit sie uns angreifen, wohl wissend, dass wir mit gleicher Münze zurückzahlen werden.» Um diesen Schutzschild zu schaffen, mussten die russischen Militärs «aus allen Ecken ihres weitläufigen Territoriums alle Luftabwehrsysteme zusammenziehen». (dab/sda/dpa)