Philippinen: Zahl der Toten steigt nach Brand auf Fähre auf 76

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Nach dem Brand auf einer Passagierfähre vor der philippinischen Inselprovinz Palawan steigt die Zahl der Toten weiter. Am Samstag seien 41 Leichen aus der ausgebrannten Fähre geborgen worden, teilte eine Sprecherin der Küstenwache mit. Damit beläuft sich die Zahl der Todesopfer nach dem Unglück inzwischen auf 76.

Rettungskräfte tragen die Leichen nach dem Brand vom Schiff. Bild: keystone

Das Fährschiff «MV June Aster» war am Mittwochabend auf dem Weg von der Hauptstadt Manila nach Coron, als es aus noch unbekannter Ursache in Brand geriet. Überlebende berichteten von einer lauten Explosion aus dem Laderaum, gefolgt von dichtem Rauch und Flammen. Die Fähre befand sich zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer vor der Küste.

Passagiere sprangen ins Wasser

An Bord waren etwa 130 Passagiere und Crewmitglieder. Einige Passagiere sollen Berichten zufolge nach dem Ausbruch des Brandes in Panik ins Wasser gesprungen sein. 43 Menschen seien gerettet worden, darunter auch zwei Touristen aus Chile, hiess es nach Angaben der Küstenwache. Etwa 13 Menschen gelten noch als vermisst.

Der Ort Coron liegt auf der Insel Busuanga. Zusammen mit der spektakulären Kalksteininsel Coron gilt die Region mit herrlichen Stränden und weltbekannten Tauchzielen als internationales Urlaubsparadies. (hkl/sda/dpa)