Steinbruch Gabenchopf des Zementkonzerns Holcim bei Villigen AG. Bild: keystone

Wirtschafts-News

Holcim trennt sich von Geschäften in Uganda und Tansania

Der Baustoff-Hersteller Holcim trennt sich von seinen Geschäften in Uganda und Tansania. Damit soll die Strategie zur Stärkung der Kernmärkte vorangebracht werden.

Das Geschäft in Uganda (Hima Cement) werde an die Sarrai Group für einen Unternehmenswert von 120 Millionen US-Dollar veräussert, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem werde eine Beteiligung in Höhe von 65 Prozent an der Mbeya Cement Company in Tansania an die Amsons Group für eine nicht genannte Summe verkauft.

Beide Transaktionen müssen noch von den Regulierungsbehörden genehmigt werden.

(yam/tsda/awp)